CHP'li Bülbül Kemalizmi hedef alan okul müdürünün görevden alınmasını istedi

Yayınlanma: 12.12.2024 - 13:35

Güncelleme: 12.12.2024 - 13:35

Aydın Nazilli Şehit Cemal Güngör İlkokulu’nda müdürlük yapan Özkan Yıldırımkaraman, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Kemalizmin son bulacağını ve Türkiye liderliğinde bir İslam Birliği kurulacağını” söyledi. CHP’li Süleyman Bülbül, Yıldırımkaraman’ın “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçunu işlediğini belirterek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bülbül, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti:

“Aydın Nazilli Şehit Cemal Güngör İlkokulu müdürü olarak görevine devam eden Özkan Yıldırımkaraman isimli şahıs hakkında bakanlığınızca idari bir süreç başlatılacak mıdır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasal niteliklerini yok sayan ve hedef alan paylaşımlara uzun zamandır devam eden söz konusu şahıs hakkında bakanlığınızca daha önce idari bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmamış ise gerekçesi nedir? Söz konusu şahsın paylaşımları hakkında bakanlığınıza ulaşan bir şikâyet var mıdır? Şayet var ise ne tür bir işlem tesis edilmiştir?”

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ’

Yapılan paylaşımın kabul edilemez olduğunu ve soruşturma başlatılması gerektiğini belirtenBülbül, Anayasa’nın 'nci maddesini anımsatarak şunları söyledi:

“Genç nesillerimize, Atatürk ilke ve inkılaplarını anlatması, çağdaş nesiller yetiştirmesi gereken bu şahıs, eğitim camiasına yakışmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine saldıran şahıs, ulusal değerleri aşağılayarak toplumun birlik ve bütünlüğüne karşı tehdit oluşturmaktadır.

Bu nefret dilini kullananların çocuklarımızı zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz. Bakan Tekin’e soruyorum: Uzun zamandır haddini aşan paylaşımlarıyla suç işleyen müdür görevinden alınacak mı yoksa korunacak mı? Bu şahıs, ivedilikle görevden alınmalı. Bakan’ı görevini yapmaya davet ediyorum. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacak olan CHP Nazilli İlçe Örgütümüzün de destekçisi olmaya, konuyu tüm yönleriyle takip etmeye devam edeceğiz.”