CHP'li Bulut, Bakan Kurum'un yalanladığı 'plastik çöpleri' görüntüledi

01 Nisan 2022 Cuma, 16:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’ya Avrupa’dan gönderilen plastik atıkları görüntüledi. Hepsinin Avrupa ülkelerine ait ve Türkiye’de bulunmayan ürünlerin çöpü olduğunu kaydeden Bulut, çöp dökülmesi yasak olan alana bu çöplerin kaçak olarak atıldığını, ihbar üzerine belediye görevlilerinin çöplerin temizliğini yaptığını ifade etti.

"KATMAN KATMAN GÖMÜYORLAR"

Çukurova’nın yaklaşık 3 kilometre yakınına, inşaatların hemen yanına kaçak olarak çöplerin döküldüğünü kaydeden Bulut, şöyle komuştu:

“Bu ürünler Türkiye’de satılan ürünler değil, burada plastik çöpleri yakmaya çalışmışlar. Adana’nın dört bir yanında bu görüntüleri görmek mümkün. Seyhan, Sarıçam, Yüreğir’de de bu çöplerden var. Önce bu çöpleri döküyorlar, üzerine toprakla kapatıyorlar. Daha sonra bir kez daha çöp döküp, üzerini kapatıyorlar. Katman oluşturuyorlar. Burası Greenpeace’in ölçüm yaptığı alanlardan birisi. Normal topraktan 400 bin kat fazla zehir içeriyor."

"YERLEŞİM YERLERİNİN YANI BAŞINDA"

"Burası bir çöp alanı değil, yerleşim birimlerinin hemen yanı başı" diyen Bulut, "Buradan 1 kilometre ötede göl var. 3 kilometre ötede Çukurova’nın merkezi var. Her türlü çöp burada var. İngiltere’de Almanya’da tüketilmiş, ambalajı dünyanın en bereketli toprakları olan Çukurova topraklarına gömülmüş" diye konuştu.

"HER YER PLASTİK ÇÖP"

Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Elimizi nereye atsak plastik çöp çıkıyor. Türkiye’de poşetler paralı ama Avrupa’dan plastik çöp satın alıyoruz. Yüzlerce yılda erimesi mümkün değil. Kepçeyle tespit edilen çöpler belediye araçları taşıyor. Buralar şikayet sonrası tespit edilen yerler."

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bloomberg'ün Londra'dan yola çıkan ve Adana'ya giden plastik atıklarla ilgili haberini yalanlayarak, “Görüntülere ilişkin de incemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış, o alanda herhangi bir tehlikeli atığa sahada rastlanmamıştır. Haber ve haberin içeriğinde yer alan tüm bilgiler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" demişti.





Kurum, Adana’daki “tehlikeli atık” iddialarına ilişkin, 7 denetim ekibi tarafından bütün bölgenin tarandığını ve herhangi bir döküm tespit edilmediğini söyledi. İncelenen görüntülerin yeni olmadığının belirlendiğini ifade eden Bakan Kurum, “Bu tür iddialar daha önce de gündeme getirilmişti. Tehlikeli atıkların yakıldığı iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturacak hiçbir parametre tespit edilmedi” sözlerini kullanmıştı.



