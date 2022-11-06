CHP'li Burcu Köksal: Bakanlık makamını rencide ettirmeyin

06 Kasım 2022 Pazar, 17:08

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerinde Afyonkarahisar'daki eğitim sorunları gündeme getirdi.

"HAKARET ETTİ, GEREĞİNİ YAPIN!"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e Afyonkarahisar’da yaşanan bir dizi eğitim-öğretim sorununu aktaran Milletvekili Burcu Köksal, şöyle konuştu;

“ *Sayın Bakan, geçtiğimiz haftalarda Afyonkarahisar'a geldiğiniz ve bu esnada Valilik ziyaretinizde sizi kravatsız olarak karşılayan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısıyla olan diyaloğunuz kamuoyuna yansıdı. Ziyaretinizin ertesi günü ise Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı söz Konusu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısını da yanına alarak sosyal medyada 'Altının kıymetini sarraf bilir, hurdacı değil' diyerek böyle bir paylaşımda bulundu.

*Sayın bakan, şahsınızla ilgili tasarruf sizi ilgilendirir, kimseyi ilgilendirmez ancak bu ülkenin Millî Eğitim Bakanı'na ve bu ülkede geçimini hurdacılıkla sağlayan binlerce vatandaşımıza hiç kimse böyle hakaret edemez. Lütfen, bu konuda gereğini yapın. Benim ilimde hiçbir eğitimci Millî Eğitim Bakanına... Bu ülkede "millî" adı olan 2 tane bakanlık var; biri Millî Eğitim Bakanlığı biri Millî Savunma Bakanlığı.

*Benim ilimde hiçbir eğitimci bu ülkenin Millî Eğitim Bakanı'na ve bu ülkede onuruyla mesleğini sürdüren hurdacılara bu şekilde hitap edemez; bunu esefle kınıyorum ve bu konuda gereğini yapacağınıza inanıyorum. Lütfen soruşturma açın, bu konuda sonuna kadar sizin arkanızdayım, destekleyeceğim. Ben doğruya doğru derim, yanlışa yanlış derim.”

"ÖZEL SINIF AÇILMASINI DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ?"

Bakan Özer’e Kocatepe Ortaokulunda torpille özel sınıf açıldığı iddialarını da tekrar soran Köksal, “Afyonkarahisar'da Kocatepe Ortaokulunda bir seviye tespit sınavı yapılarak özel bir seviye sınıfı açıldığı bütün kamuoyuna yansıdı. Bu konuda önerge de verdim Bakanlığınıza ancak henüz cevap gelmediği için burada tekrar soruyorum. Bir okulda seviye tespit sınavı yapılarak seviye sınıflarının açılmasını doğru buluyor musunuz? Bu konuda gerekli araştırmayı ve soruşturmayı yaptınız mı ya da yapıyor musunuz?" dedi.

"ACİLEN ORTAOKUL YAPILMASI GEREKİYOR"

Milletvekili Köksal, konuşmasının devamında şu ifadelerine yer verdi:

“Afyonkarahisar'da uydu kent bölgesinde yaklaşık 20 bin vatandaşımız yaşıyor, 20 bin nüfus var. Bu bölgede ne yazık ki tek bir tane ortaokulumuz var; sınıflar tıklım tıklım dolu ve bu konuda da öğrencilerimiz bu dolu sınıflarda ders işlemek zorunda kalıyor. Sizden isteğimiz bu bölgeye acilen yeni bir ortaokul yapılması. Bugüne kadar niçin yapılmadığını merak ediyoruz ama bundan sonra yapılması noktasında özellikle hemşehrilerimin isteği var, burada onu yansıtmak istiyorum. Eğer seçime kadar yapılmayacak olursa 2023 iktidarında bunu yapmak da Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasip olacak diyorum.”

"BİR SINIFTA 51 KİŞİ DERS GÖRÜYOR"

Merkez Güvenevler Mahallesinde bir tane ortaokulunu bulunduğunu dile getiren Köksal, şu ifadeleri kullandı;

“Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'a bir tarım lisesi yapılması konusunda ve biraz önce, yine Komisyonda, aynı bölgedeki Milliyetçi Hareket Partili milletvekili arkadaşım Mehmet Taytak bir talepte bulundu; kesinlikle Afyonkarahisar tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan bir il olarak tarım lisesini hak ediyor. Gerçi bugünlerde yeme, gübreye, mazota yapılan zamlardan dolayı vatandaş artık tarım ve hayvancılıktan çekilme noktasında ama biz iktidara geldiğimizde tarım ve hayvancılık politikalarını da düzelteceğiz, çiftçiler geçimlerini tekrar rahat bir şekilde sağlayacaklar.

Onun için tarım ve hayvancılık lisesi Afyonkarahisar'a şart diyorum. Yine, Afyonkarahisar Merkez Güvenevler Mahallemiz var, şu anda nüfusu 6.800 civarında ancak burada Türk-İş Konutları ve devam etmekte olan 9 tane kooperatif var; bunlar tamamlandığında nüfus 30 bini bulacak ve bu Güvenevler'de de tek bir tane ortaokul var.

Bu ortaokul yetmiyor, 51 kişilik sınıflarda ders görüyorlar. Buraya da bir ortaokul sözü vardı, bunun da acilen yapılmasını istiyoruz. Yine, Merkez Gazi Mahallesi'ndeki anaokulu hâlâ ihaleye çıkartılmamış il özel idare tarafından, bunun lütfen takibini yapın ve yine, o Gazi Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesiyle ilgili söz ne durumda? Bunu da hemşehrilerimiz merak ediyor, bunların takipçisi olacağınıza inanıyorum.”