CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin bilboardlarına saldırdılar
Adana’da CHP’li Ceyhan Belediyesi’ne ait ve üzerlerinde Belediye Başkanı Hülya Erdem’in yeni yıl kutlama mesajlarının yer aldığı bilboardlar tahrip edildi.
Başkan Erdem, millete, milletin malına düşmanlık edenlere geçit vermeyeceklerini belirtti.
(Hülya Erdem)
Erdem, “Belediyemizin adil, şeffaf, hesap vermesinden rahatsızlık duyanlar, Ceyhanlıların alın teriyle kazandığı vergilerinden oluşan belediye bütçesine göz koyanlar, Ceyhanımızdaki huzur iklimini bozmaya çalışanlar ‘Nasıl olsa kadın belediye başkanıdır, gücü bize yetmez’ diyen arsızlar, alçaklık sizin, mertlik benimdir. Hepinize, topunuza ‘hodri meydan’ diyorum” ifadelerini kullandı.
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