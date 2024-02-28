CHP'li Deniz Yücel'den MEB'e: 'Görevden affını isteyeceğin günler yakındır'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:49

Güncelleme: 28.02.2024 - 13:49

Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda, ÇEDES Projesi kapsamında, ''sabır'' konusunu işlemek için okulda maket mezar kurulduğu ve bir öğrencinin maket mezar başında ağıt yaktığı görüntüleri basında yer aldı. CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel konuyu Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Yücel, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"LAİK EĞİTİM SİSTEMİNE DARBE VURACAK UYGULAMA”

''Ülkemizde eğitim ve öğretimin temel esasları Anayasa'nın 42'nci maddesiyle belirlenmiş ve ‘Eğitim ve öğretim, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz’ düzenlemesi getirilmiştir. Ancak Anayasa ile belirlenen bu esaslardan AKP'nin 22 yıllık iktidarları döneminde uzaklaşılmış, çağdaş, bilimsel ve laik eğitim sistemine darbe vuracak pek çok uygulama birer birer hayata geçirilmiştir. Bunlardan biri ‘Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)’ projesidir. Bu proje kapsamında; İzmir Karabağlar'da müftülük vaizi, bir anadolu lisesinde 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' konulu konferans vermiş, İzmir Buca'da bir manevi danışman öğrencilere konferans salonunda ders vermiş, yine İzmir Bergama'da ortaokul öğrencileri ders saatinde camiye götürülmüş, Tekirdağ, Batman, Ardeşen, Muş ve daha pek ilde öğrencilere cami ve mezar temizliği yaptırılmış, Bitlis'in Hizan ilçesinde bir ortaokulda öğrencilere, ‘hac ibadetini’ öğretmek gerekçesiyle sınıfa Kâbe maketi kurulmuş ve öğrencilere şeytan taşlama provası yaptırılmıştır.

"OKULLAR MEB’DEN ALINIP DİYANET’İN ARKA BAHÇESİ HALİNE GETİRİLMEKTEDİR”

Son olarak, Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda ÇEDES projesi kapsamında ‘sabır’ konusunu işlemek için okulda maket mezar kurulduğu ve bu etkinlik kapsamında bir öğrencinin maket mezar başında ağıt yaktığı basına yanmıştır. Söz konusu etkinlik, okulun sosyal medya hesabından ‘ÇEDES projesi değerler kulübü ocak ayı sabır temalı etkinliğimiz gerçekleştirilmiştir. Öğrencimiz vefat eden annesine özlemini sabır temasıyla sahnelemiştir’ açıklamasıyla paylaşılmıştır. Tüm bu uygulamalarla, okullar fiilen Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) alınıp Diyanet’in arka bahçesi haline getirilmektedir. Laik eğitimden vazgeçilmekte ve bilimsel müfredatın yerine dini eğitim modelleri ikame edilmektedir.”

"ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNİN BU ETKİNLİKLERDEN HABERLERİ VAR MIDIR?”

CHP’li Yücel’in Bakan Tekin’e soruları ise şöyle: “Pedagojik formasyonu olmayan, öğrencilere nasıl yaklaşılacağını bilmeyen kişilerin özellikle küçük yaştaki öğrencilere ölüm-yaşam ve sevap-günah-ceza gibi soyut kavramları anlatması çocuklar üzerinde travmatik etkiler yaratmayacak mıdır? Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda, maket mezar başında yaşamını yitiren anneleri için ağıt yakması istenen öğrencilerin ailelerinin bu etkinliklerden haberleri var mıdır? Ailelerden çocuklarının bu etkinliğe katılmaları konusunda izin alınmış mıdır? Sosyal medya hesabından paylaşılan videonun devletin Kars'taki en yetkili temsilcisi olan vali tarafından da beğenilmesi, laiklik karşıtı uygulamaların bir hükûmet politikası haline dönüştürüldüğünün göstergesi değil midir? ÇEDES Projesi kapsamında, öğrencilere mezar ve cami temizliği yaptırılması etkinliklerinde öğrencilerin onayı ve ailelerinin izni alınmış mıdır? Gelişme çağındaki öğrencilerine mezar ve cami temizliği yaptırılmasının, çocuklarının akademik, ruhsal ve bedensel gelişimine katkısı nedir?”

"AKP EĞİTİMDE ÇOK BAKAN ESKİTTİ”

Yücel, ayrıca konuya ilişkin şunları söyledi: “Millî Eğitim Bakanlığı’nın ucube ÇEDES Projesi’nin çağdışı, laiklik karşıtı sözde etkinlikleri sabrımızı zorluyor. Küçücük çocuklar sınıfta maket tabut başında annesini kaybetmiş gibi ağlatılıyor. Buna da ‘sabır testi’ deniyor. Çocuklara cami, mezarlık temizliği yaptırılıyor. Sınıfta çocukların şeytan taşlaması isteniyor. Öğrenciler okul saatinde camiye götürülüyor. Çocuklarımız pedagojik formasyonu olmayan insanların elinde nasıl bir geleceğe hazırlanıyor? Bu mudur milli eğitim sistemi? Türkiye Yüzyılı safsatasının eğitim vizyonu bu mudur? Köy Enstitülerinden ÇEDES’in ucube projelerine doğru gerileyen bir eğitim sistemi… Tarikat güzellemesiyle ünlü bu zat, Millî Eğitim Bakanlığı koltuğunda hiç utanmadan oturmaya devam ediyor. Ne vizyonu var, ne bilgisi, ne de kapasitesi... Tarikatları STK diye yutturmaya çalışan, bilim, karma eğitim karşıtından Milli Eğitim Bakanı mı olur? Okulları fiilen Millî Eğitim Bakanlığı’ndan alıp Diyanetin arka bahçesi haline getiren, bilimsel müfredatın yerine dini eğitim modelini benimseyenden Milli Eğitim Bakanı mı olur? Yusuf Tekin, AKP eğitimde çok bakan eskitti. Senin de görevden affını isteyeceğin günler yakındır.”