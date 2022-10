Erdoğan'nın Kılıçdaroğlu’na ‘Hayırlı olsun’ mesajına CHP'den yanıt: 'Adaylık, masa ilan etmeden olmaz’

25 Ekim 2022 Salı, 04:00

İktidar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sivaslı yurttaşlarla ilgili “‘Bir de şu Kılıçdaroğlu’nu deneyelim’ demesi lazım” sözlerini “adaylık ilanı” olarak değerlendirdi. CHP kurmayları iktidarın bu yorumuna 6’lı masayı işaret ederek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Sivas’ta katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sivaslı yurttaşlara verdiği sözleri tutmadığını belirterek “Onların ‘Bir de şu Kılıçdaroğlu’nu deneyelim, nasıl bir adam görelim’ demesi lazım. Bir denemesi lazım” ifadelerini kullandı. Erdoğan da bu sözleri “adaylık ilanı” olarak değerlendirerek “Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Türkiye, Bay Kemal gibi bir adayı görmekle, nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışı olacağını göreceğiz” dedi.

"BÖYLE DEMESİ DOĞAL"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP kurmayları, “Erdoğan’ın açıklamasının 6’lı masaya karşı bir hamle olduğunu” söyledi. Kurmaylar, şu yorumu yaptı: “Genel başkan bir soru üzerine bu sözleri söyledi ve her zaman yaptığı açıklamalardan farklı bir şey demedi. Kendisi toplumun farklı kesimlerini bir arada tutan bir isim ve böyle demesi çok doğal. Daha önce de ‘6’lı masa uzlaşırsa ben hazırım’ demişti. Biz parti olarak da her zaman kendisinin adaylığını desteklediğimizi söylüyoruz. Ancak her zaman ‘Adayı altılı masa belirleyecek’ açıklamasını da yapıyoruz. Cumhur İttifakı ‘Adaylık ilanı’ diyerek Kemal Bey’in 6’lı masayı yok saydığı algısını oluşturmaya çalışıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Genel başkanımız adayı masanın belirleyeceğini açıkladı ve masa açıklamadan adaylık ilan etmez.”