CHP’li Ersever’den artan et ithalatına tepki: 'Çiftçimizin kazanması gereken para yabancı çiftçinin cebine girdi'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 16:52

Güncelleme: 28.04.2025 - 16:58

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever geçen yılın aralık ayında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması isteğiyle soru önergesi verdi. Ersever et ithalatına ilişkin verilerin açıklanmasını talep etti.

Bakanlığın, Bakan Yumaklı imzalı yanıtında; ülkede büyükbaş hayvan varlığının 2002-2023 döneminde yüzde 67, kırmızı et üretiminin ise yüzde 206 arttığı belirtildi. Türkiye’nin; AB ülkeleri arasında büyükbaş hayvan varlığında 1. sırada olduğunun ifade edildiği yanıtta, dünya genelinde ise sığırda 21’inci, koyunda 7’inci, keçide 22’inci olduğuna değinildi.

Türkiye’nin tavuk eti üretiminde 9, tavuk yumurtası üretiminde 10, tavuk eti ihracatında 5, tavuk yumurtası ihracatında 3. sırada yer aldığının belirtildiği yanıtta, “Ülkemizde tüketim amaçlı kanatlı eti, yumurta ve canlı kanatlı hayvan ithalatı yapılmamakta olup sadece damızlık amaçlı ithalata izin verilmektedir. Bakanlığımız 2024 yılı kayıtlarında 1.519.477 adet hayvancılık işletmesi mevcuttur” ifadeleri yer aldı.

ÜRETİM, TÜKETİMİN ALTINDA KALDI

Soru önergesine verilen yanıtları Cumhuriyet’e değerlendiren Ersever, bakanlığın verilerinin; hayvancılığın her geçen yıl gerilediğini ve vatandaşın et alamaz duruma geldiğini gösterdiğini ifade etti.

Kişi başına et tüketiminin 2002 yılında 6 kilogram olduğunu, bunun 2023 yılında 17 kilograma yükseldiğini belirten Ersever, “2002 yılında Türkiye’nin toplam yıllık kırmızı et tüketimi yaklaşık 455 bin ton iken, 2023 yılında 1 milyon 417 bin tona ulaşmıştır. 2002-2023 yılları arasında kırmızı et üretimi yüzde 206 artarken, et tüketimi yüzde 311 oranında artmıştır” dedi.

‘BESLENME SORUNU DERİNLEŞİYOR’

Yetersiz tarım ve hayvancılık politikalarının Türkiye’yi ithalata bağımlı hale getirdiğine vurgu yapan Ersever, “Türkiye’de kişi başına kırmızı et tüketimi yıllık 16,6 kilogram iken, bu oran OECD ülkelerinde 34,8 kilogram, Avrupa'da ise 34,5 kilogramdır. Bir tarafta dışa bağımlılık ve önüne geçilemeyen gıda enflasyonu, diğer tarafta yetersiz beslenme sorunu derinleşmektedir” diye konuştu.

‘İTHAL ETE 1 MİLYAR 200 MİLYON DOLAR’

AKP’nin uyguladığı politikalarla tarım ve hayvancılığı bitirdiğini söyleyen Ersever, “Türkiye, 2002 yılında neredeyse hiç et ithal etmezken, 2023 yılında 310 bin ton et ithal etmiş ve bu ithalat için yaklaşık 1 milyar 200 milyon dolar ödeme yapılmıştır. Et ve Süt Kurumu'nun 2023 yılı faaliyet raporuna göre, kurum 43 bin ton et ve 74 bin 554 baş canlı hayvan ithal etmiştir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın et alamaz duruma geldiğine dikkat çeken Ersever, “2002 yılında en düşük emekli maaşı ile 32 kilogram et alınabilirken, bugün aynı maaşla ancak 17 kilogram et satın alınabilmektedir. Bu durum, emeklilerin alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü ve sağlıklı beslenme imkanlarının azaldığını göstermektedir” dedi.

PARA YABANCI ÇİFTÇİNİN CEBİNE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nı yerli üretimi destekleyen ve ithalata bağımlılığı azaltan politikalar geliştirmeye çağıran Ersever, mevcut tarım ve hayvancılık politikalarının yetersiz olduğunu ve üreticinin yeterince desteklenmediğini belirtti. Ersever, "Bizim çiftçimizin cebine girmesi gereken para, Brezilya, Arjantin, Rus ve Fransız çiftçisinin cebine girmiştir. Türkiye ithalatın önünü kesemezken tablo giderek ağırlaşmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.