CHP'li Evrim Karakoz: Pamuk en az 40 TL olmalı

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Söke’de pamuk üreticileriyle bir araya geldi. Artan girdi maliyetlerine ve pamuğun satış fiyatına dikkat çeken Karakoz, üreticilerin zarar ettiğini vurgulayarak, “Böyle devam ederse geriye kurumuş topraklar kalacak. Çiftçilerimizin zarar etmemesi ve önümüzdeki yıllarda pamuk tarlalarını ekebilmesi için pamuk alım fiyatları en az 40 TL olmalı” çağrısı yaptı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00
CHP'li Evrim Karakoz: Pamuk en az 40 TL olmalı
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Pamuğun 19 liraya satılması üreticinin üretim maliyetini karşılamazken üreticilerin zararı da katlanmaya başladı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, pamuk üreticilerini tarlada ziyaret etti. AKP’nin uyguladığı yanlış tarım politikalarının pamuğu değersizleştirdiğini vurgulayan Karakoz, “Pamuk üreticisi zarar ediyor. Böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda binlerce dekar pamuk ekilebilen alandan geriye kurumuş topraklar kalacaktır. Çiftçilerimizin önümüzdeki yıllarda pamuk tarlalarını ekebilmesi için pamuk alım fiyatları en az 40 TL olmalıdır” dedi. 

Üretim maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken Karakoz, “Pamuğun kilosu 19 TL. Mazotun litre fiyatı 40 TL’yi aştı. Yani pamuk üreticisi, 1 kilo pamuk ile yarım litre mazotu bile alamayacak duruma gelmiştir. Pamuk ithalatının önüne geçilmezse, artan üretim maliyetlerine dur denilmezse ya da 2023 tarımsal destekleri revize edilmezse çiftçimiz çok yakın bir zamanda pamuk ekememe noktasına gelecek. Pamuk para kazandırmıyor” ifadelerini kullandı.



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