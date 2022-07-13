CHP’li Faik Öztrak’tan Erdoğan’a çok sert ‘işsizlik' tepkisi: 'Milletimiz yaşadığı işsizliği ve fukaralığı biliyor'
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in işsizlik rakamlarına ilişkin "Gerçek işsiz sayısı hâlâ salgın öncesi seviyeye inemedi. Gerçek işsizlerimizin sayısı salgın öncesi seviyelerin 1 milyon 981 bin üzerinde" dedi.
TÜİK temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına tepki gösterdi.
İşsizlik rakamlarını ve Erdoğan'ı eleştiren Öztrak, "Erdoğan bayram öncesi ‘kimseyi işsiz, aç açıkta bırakmadık’ diyerek milletin aklıyla alay ediyordu. Bugün TÜİK'in açıkladığı bol makyajlı işsizlik rakamları bile, Erdoğan'ın hilafı hakikat beyanlarının belini doğrultamadı” dedi.
"‘SÖYLE YALANI BELKİ BULUNUR İNANANI’"
İşsiz sayısı ile ilgili veriler paylaşan Öztrak, “Mayıs'ta gerçek işsiz sayısı 310 bin kişi artarak 8 milyon 387 bin oldu. Gerçek işsiz sayısı hala salgın öncesi seviyeye inemedi. Gerçek işsizlerimizin sayısı salgın öncesi seviyelerin 1 milyon 981 bin üzerinde. Ama hala millete ‘kimseyi işsiz bırakmadık’ diyecek kadar kibirliler. ‘Söyle yalanı belki bulunur inananı’ yeni taktikleri oldu. Ama milletimiz yaşadığı işsizliği ve fukaralığı biliyor" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:
"İşsizlik büyük sosyal maliyetlerinin yanında, üretimde ve ekonomide etkinliğin sağlanamadığını gösterir. İşsizliğin yüksek olduğu yerde ekonomi daha fazla üretim yapma imkânını da heba eder. Bugün Türkiye’de olan tam da budur. Erdoğan Şahsım Hükümeti iş başı yaptığında, 5,6 milyon olan gerçek işsiz sayımız şu anda 8 milyonun üzerinde. Biz boşuna demiyoruz. Erdoğan Şahsım Hükümeti sebep; işsizlik, hayat pahalılığı ve fukaralık sonuçtur. Soruna sebep olanlar çözüm de olamaz. Çözüme buradan başlanmalıdır. Erdoğan’ı evvela sandıkta acilen evine göndermek. Ondan sonra da, ülkeyi içine düşürüldüğü girdaptan çekip çıkarmak. Millet masasındaki partiler olarak biz hazırız. Planlarımız, projelerimiz hazır. Umutsuzluğa yer yok. Ülkemiz büyük bir ülke. Milletimiz büyük bir millet. İyi yönetilirse her sorunun çözümü var. İlk seçimde işbaşına geleceğiz. Büyük bir kucaklaşma olacak. Millet rahat bir nefes alacak. Endişeler son bulacak."
1) Erdoğan bayram öncesi “kimseyi işsiz, aç açıkta bırakmadık” diyerek milletin aklıyla alay ediyordu. Bugün TÜİK ’in açıkladığı bol makyajlı işsizlik rakamları bile, Erdoğan’ın hilafı hakikat beyanlarının belini doğrultamadı.— Faik Öztrak (@faikoztrak) July 13, 2022
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