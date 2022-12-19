CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: 'Sanatçılar 22 yıldır kadro bekliyor'

19 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, büro personeli ya da büro işçisi kadrosunda olan Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) personelinin bakanın geçen yıl verdiği söze rağmen ısrarla sanatçı kadrosuna geçirilmediğini hatırlatan İlgezdi, “DÖSİMM personeli 22 yıldır ‘sanatçı kadrosu’ bekliyor. Geçen sene bakana sorduğumda kısa sürede bitireceğiz diye söz verdi ama üzerinden bir yıl geçti hâlâ bir adım yok” dedi.

Bu sene de Plan Bütçe Komisyonu’nda aynı soruyu yönelten İlgezdi’ye bakan bu sefer açıklama dahi yapamadı.

İlgezdi, “83 sanatçı işçi ya da büro personeli kadrosu ile sanatlarını icra ediyorlar. Artık sanatçıları oyalamaktan vazgeçin, verdiğiniz sözleri tutun ve mağdur olan sanatçıların beklediği bu kanunu ivedilikle Meclis’e getirin” diye konuştu.