CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: 'Sanatçılar 22 yıldır kadro bekliyor'
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak sanat icra eden, personellerin ısrarla sanatçı kadrosuna geçirilmediğini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, büro personeli ya da büro işçisi kadrosunda olan Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) personelinin bakanın geçen yıl verdiği söze rağmen ısrarla sanatçı kadrosuna geçirilmediğini hatırlatan İlgezdi, “DÖSİMM personeli 22 yıldır ‘sanatçı kadrosu’ bekliyor. Geçen sene bakana sorduğumda kısa sürede bitireceğiz diye söz verdi ama üzerinden bir yıl geçti hâlâ bir adım yok” dedi.
Bu sene de Plan Bütçe Komisyonu’nda aynı soruyu yönelten İlgezdi’ye bakan bu sefer açıklama dahi yapamadı.
İlgezdi, “83 sanatçı işçi ya da büro personeli kadrosu ile sanatlarını icra ediyorlar. Artık sanatçıları oyalamaktan vazgeçin, verdiğiniz sözleri tutun ve mağdur olan sanatçıların beklediği bu kanunu ivedilikle Meclis’e getirin” diye konuştu.
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- CNN Türk'e bağlanıp ironi yaptı
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- iPhone hırsızlığı: Şüpheli Türk, bin dolar ödül konuldu
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- Alman hoca Dünya Kupası favorisini açıkladı!
- Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- İmamoğlu alınacak, yerine rezil kukla atanacak
- Ege Denizi'nde korkutan depremler!
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama