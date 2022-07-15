CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’den Covid-19 tepkisi: 'İktidar ve bakanlık yetkilileri tüm Covid ölümlerinden sorumludur!'

15 Temmuz 2022 Cuma, 12:24

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 vakalarındaki artışa dikkat çekti.

İlgezdi, şunları kaydetti:

“BÖYLE GİDERSE SONBAHARDA BU İŞİN ÖNÜNÜ ALAMAYIZ”

“Gece müzik yasağı dışında tüm Covid-19 önlemleri kalktı. Yeni varyantın bulaşıcılığı nedeniyle maskesiz, mesafesiz hayat, Covid-19 vakalarını patlattı. Mayıs sonuna göre, vaka sayımız yüzde bin 448 arttı. Maalesef bu artış tablosu, yarını bize gösteriyor. Derhal önemlerin geri gelmesi lazım.

Böyle giderse sonbaharda bu işin önünü alamayız. Bakanlık, önlem almak yerine, alınmayan önemlerin bedelini yurttaşlarımız canıyla ödüyor, salgını seyrediyor. Böyle bir salgın yönetimi olamaz.

“ÖNLEM ALMAYAN İKTİDAR VE BAKANLIK YETKİLİLERİ, TÜM COVİD ÖLÜMLERİNİN SORUMLUSUDUR”

Baştan beri, önlemlerin çok hızlı kaldırıldığını vurguluyoruz. Üç gün üst üste vaka sayısı binin altına inince toplu taşımada bile maske zorunluluğu kaldırılmıştı. 30 Mayıs’tan beri haftalık olarak açıklanan verilerde günlük ortalama hep binin üzerinde. Hatta son hafta, günlük ortalama neredeyse 17 bin. Bakanlık hala neyi bekliyor? Alınmayan önemlerin bedelini yurttaşlarımız canıyla ödüyor.

Mart 2020’den beri Covid-19 pandemisi ile mücadele veriyoruz. Artık salgını biliyoruz. Ancak bakanlık, artan vakalara karşı hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya ve süreci yine kaosa sürüklemeye devam ediyor. Buradan tekrar uyarıyorum. Önlem almayan iktidar ve bakanlık yetkilileri, tüm Covid ölümlerinin sorumlusudur.”