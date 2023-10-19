CHP'li Gamze Taşcıer: İktidarın kalkınma hedefleri 5 yıl sarkmış

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, iktidarın 12. Kalkınma Planı’nın sağlık bölümüne dikkat çekerek “Önceki planda aile hekimliği birimi başına düşen nüfus 2023’te 2 bin 700 olacak denmişti, olmadı. Mevcut durumda sayı 3 bin 40. Şimdi yeni hedef 2028’de bu sayının 2 bin 700’e düşmesi” ifadelerini kullandı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00
CHP'li Gamze Taşcıer: İktidarın kalkınma hedefleri 5 yıl sarkmış
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11. Kalkınma Planı ile karşılaştırdığında farklı konu başlıklarından birçok hedefin tutturulamadığını, bazılarının aynen 5 yıl sonrasına atıldığını gördüklerini söyleyen Taşcıer planın eğitim bölümünden örnekler verdi.

Taşcıer, “Kız çocuklarının okullaşma hedeflerinde, ortaöğretimde 2023’te yüzde 100 olacak denmişti, olmadı. Bugün yüzde 91.5. Bu da 2028’de yüzde 100 olacakmış” ifadelerini kullandı.

Taşcıer, “Kadın istihdam oranı hedefinden yarısına bile ulaşılamayan hızlı tren hattı uzunluğu hedefine, nitelikli hastane yataklarının tüm hastane yataklarına oranından göreli yoksulluk oranına ulaşılamayan hedeflerle dolu bir plan var önümüzde. Geçen beş yılın bize gösterdiği: Önümüzdeki beş yıl da bu iktidar devam ettiği sürece Türkiye için boşa geçecek” diye konuştu. 


CHP Gamze Taşcıer

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