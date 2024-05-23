CHP'li Gamze Taşçıer'den emeklilere çağrı: ''Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor' demek için Ankara'da toplanacağız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, "Gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan emekli yurttaşlarımız sosyal ölüme terk edilmiştir. Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. 'Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor' diyeceğiz" dedi.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:14
CHP'li Gamze Taşçıer'den emeklilere çağrı: ''Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor' demek için Ankara'da toplanacağız'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Taşçıer, emeklilerin seslerini duyurmak istediklerini belirterek, "Bugün düşük emekli geliri ile yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, esnafa, öğrenciye yani topyekun vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm değil, kriz yaratan siyasetine 'Dur' demek için alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiye insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara, 'Bu büyük adaletsizliğe son verin' demek için meydanlardayız. 5 bin liralık dul yetim aylığı ile geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya Teyze'nin hakkını aramak için bir aradayız. 'Açım aç' diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için buradayız. Sefalete mahkum edilen emeklilerimizin, adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden Hasan Amca için buradayız" diye konuştu.

"TÜM EMEKLİLERİ TANDOĞAN'A BEKLİYORUZ"

Emekli aylıklarına yıl başında yapılan zammı hatırlatan Taşçıer, "Anımsayacaksınız, bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10 bin liraya tamamladılar. En düşük emekliği aylığı yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler, bırakın 100 gram et almayı, pazar, manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler. Oysa iktidar 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan etmiş, 'Türkiye Yüzyılı' programını hayata geçirmekle övünmüştü.

Derin bir hayat pahalılığı ile baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesinde. Gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan emekli yurttaşlarımız, bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir. Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. 'Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor' diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri, en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçilerimizi, 26 Mayıs Pazar Günü saat 14.00'te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


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