CHP'li Gökçe Gökçen'den AKP'ye: Cumhurbaşkanlığı sempozyumunda ilk üç maddesini değiştirmeyi tartıştınız mı, tartışmadınız mı?

Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:28

Güncelleme: 17.09.2024 - 11:28

Terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa’nın 4. maddesinin kaldırılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunması üzerine büyük tepki çekmişti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini belirleyen maddelerin değiştirilemez olduğunu hüküm altına alan ilgili maddeyle ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Anayasa’nın dört maddesiyle ilgili hiçbir tartışmamız söz konusu değildir. Bu maddelerde yapılacak değişiklik teklifleri bizim açımızdan kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen konuya ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Gökçen, Cumhurbaşkanlığı tarafından 12 Eylül 2023 tarihinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen '1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumunu hatırlattı ve o sempozyumda anayasanın ilk üç maddesini değiştirmenin tartışıldığını öne sürdü.

"İLK ÜÇ MADDENİN HEDEF ALINMASI TESADÜF DEĞİL"

Gökçe Gökçen'in açıklaması şöyle:

"Anayasaya uymayanlarla yeni anayasa yapılmaz. Anayasa Mahkemesi kararlarını çöpe atanlarla, bir kişinin siyasi kariyerine bir hukuk mühendisliğiyle yeni bir yol açma hayali kuranlarla anayasa değişikliği tartışılmaz. Cumhuriyeti yalnızca bir seçimin varlığıyla sınırlıymış gibi görenler, Cumhuriyet değerlerini hedef alanlar, Mustafa Kemal Atatürk ismini duymaktan bile rahatsız olanlar bir ajandayı takip ediyorlar. Bir kirli ittifak, sadece anayasal prensipleri hedef almıyor, toplumu bir arada tutan her unsuru dinamitliyor. Bu kirli ittifak, anayasada hak ve özgürlükleri daraltmayı, yargı denetimini daha da etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kirli ittifak kendi iktidar alanını genişleteceği, halkın özgürlük alanını daraltacağı bir projeye çalışıyor. İki uç tarafmış gibi görünenleri bir anda kol kola getiren bu düzende, ilk üç maddenin hedef alınması tesadüf değil. Olayı sanki basit bir farklı fikirmiş gibi yansıtanlar, şu soruya cevap vermelidir; 12 Eylül 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı sempozyumunda anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi tartıştınız mı, tartışmadınız mı?"



