CHP'li Gökçen Erdoğan'ın 'park' çağrısına yanıt verdi: 'Emin misiniz?'

Yayınlanma: 15.11.2023 - 16:41

Güncelleme: 15.11.2023 - 16:44

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP milletvekillerinin TBMM’yi terk etmeme eylemine ilişkin AKP Grup Toplantısı'nda söylemiş olduğu “Oturmak istiyorsanız parka gidin” sözlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Erdoğan’ın sözlerine “Kendisine hatırlatalım: ‘En son parka gittiğimizde biraz rahatsız olmuştunuz, emin misiniz?” diyerek cevap veren Gökçen şöyle konuştu:

“Mesele yargı organları arasında bir hukuki yorum farkı olarak görülemez. Anayasa’nın 153. maddesinde açıkça belirtildiği üzere Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu düzenlemeye herhangi bir istisna getirilmiş değildir. Ne milletvekili Can Atalay bunun istisnasıdır ne de Tayyip Erdoğan. Ne norm denetimi kararları bunun istisnasıdır ne de bireysel başvuru kararları. Siz bugün Anayasa’nın bir maddesini çöpe atıyorum derseniz, bir başkası Cumhurbaşkanının yetkilerinin düzenlediği maddeyi çöpe atar, başkaları da ilk üç maddeyi çöpe atmaya kalkar. Anayasal sistem bir bütündür; delmeye kalkarsanız, bu bir kalkışmadır."

“CHP GRUBU OLARAK GENEL KURULU TERK ETMİYORUZ”

Açıklamasının devamında Yargıtay’ın anayasa tarafından tanımlanan yetkisini aştığını belirten Gökçen, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün partilerin uzlaşması sonucunda Milletvekili Can Atalay’ı insan hakları komisyonuna seçmişti. Can Atalay hakkında verilen hukuksuz karar, TBMM Genel Kurulunda okunmamıştı. Şimdi Yargıtay, meclisin yetkisine müdahale etmeye çalışarak ‘Sen nasıl milletvekilliğini düşürmezsin?’ diyerek hesap soruyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu yüzden meclisi, genel kurulu terk etmiyoruz. Erdoğan bugün konuşmasında meclisi terk etmeme eylemimize tepki olarak ‘oturmak istiyorsanız parka gidin’ demiş. Tayyip Erdoğan’a hatırlatalım: ‘En son parka gittiğimizde biraz rahatsız olmuştunuz, emin misiniz?” dedi.