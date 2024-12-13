CHP'li Gürer: ‘Tüm topraklar AKP tehdidi altında’

Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

Daha sonra ise söz konusu binaların sahiplerine, “tarım arazisine konut yapılması” gerekçesiyle il tarım ve orman müdürlüğü tarafından 1 milyon 845 bin 427 lira para cezası kesildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, söz konusu işlemleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Gürer, “İktidar, ceza ile bu alanlardan gelir sağlama yoluna gidiyor. Bu tarım alanına imar yapılırken bakanlık bu süreci seyretti. Tarım arazisi vasfı değişince akıllarına bu yerlerin tarım alanı olduğu geldi. Verimli tarım arazileri dahil tüm topraklar AKP iktidarının farklı tehdidi altındadır” ifadelerini kullandı.

AKP iktidarı sürecinde tarım arazilerinin ranta açılmasına göz yumulduğunu söyleyen Gürer, “34 bin 247 köy var iken 2014’ten sonra büyükşehir yasası ile köy sayısı 18 bin 335’e düşürüldü. Tarım alanlarından imar alanları yaratıldı.” dedi.

Gürer, “18 bin köyde 6 bin köy okulu kapatıldı. Köylerde yaşayan nüfus yüzde 6 geriledi” dedi.