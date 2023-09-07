CHP’li Hasan Efe Uyar’dan ‘OVP’ toplantısı
CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, yarın Orta Vadeli Program (OVP) hakkında basın toplantısı düzenleyecek.
CHP'den yapılan açıklamaya göre İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar'ın yarın (08 Eylül 2023 Cuma) saat 11.30'da partisinin genel merkezinde 'Orta Vadeli Program' kapsamında emek ve çalışma yaşamını ilgilendiren konu başlıkları ile ilgili basın toplantısı yapağı duyuruldu.
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