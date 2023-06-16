CHP’li Karakoz, TMO’nun alım fiyatlarını Meclis’e taşıdı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:14

Güncelleme: 16.06.2023 - 12:14

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Hububat Alım Fiyatlarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sordu.

TMO tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının üreticiyi memnun etmediğini ve üreticinin fazla dayanamayacağını aktaran Karakoz, “Tarımsal üretimin girdi maliyetleri ortadayken TMO'nun fiyat politikası ve açıkladığı alım fiyatları üreticilerin beklentisini karşılayamamıştır. Bakan İbrahim Yumaklı’ya artan girdi maliyetleri ve üreticilerden gelen talepler göz önüne alındığında, adil ve sürdürülebilir bir fiyat politikası belirlemek ve üreticilerin mağduriyetlerini gidermek için açıklanan hububat alım fiyatlarını gözden geçirmeyi ve yükseltmeyi neden düşünmüyorsunuz?” diye sordu.

“RANDEVU SÜRECİNE ÇÖZÜM BULUNMALIDIR”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Sürdürülebilir tarımsal üretim, ancak teşvik edici fiyat politikaları ile mümkündür. Alım fiyatları belirlenirken mutlaka üretim maliyetleri de göz önüne alınmalıdır. TMO’nun açıkladığı fiyatlar, maalesef üretici daha ürününü TMO’ya teslim edemeden eriyor. 45-50 gün sonrasına randevu veren TMO’daki randevu karmaşasının çözülmesi ve hızlı bir şekilde randevu alınabilmesi için bir çalışma yapılması gerekmektedir” dedi.

“TMO ÜRETİCİNİN ELİNDEKİ TÜM ÜRÜNÜ ALMALIDIR”

Ülke ekonomisinin durumu ortadayken böyle bir fiyat açıklanması hem üreticinin aklıyla dalga geçmek hem de üreticimizi hasat zamanı mağdur duruma düşürmektir diye sözlerine devam eden Milletvekili Karakoz, “üreticilerin yaşadığı tüm mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için talepleri dikkate alınmalı ve TMO tarafından açıklanan 2023 yılı alım fiyatları yeniden değerlendirilmeli ve TMO’nun üreticinin elinde ki tüm ürünü alması gerektiğini” vurguladı.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz’un, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği sorular şöyle: