CHP’li Karatepe, Şimşek’in ‘piyasalar’ açıklamasını eleştirdi: ‘Hiçbir şey sağlıklı işlemiyor’

Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:38

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:42

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması piyasaları da hareketlendirdi. Döviz kurları ve altında ani yükseliş yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunun üzerine sosyal medya hesabından “Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor” paylaşımını yaptı. CHP’li Yalçın Karatepe, Şimşek’in açıklamasını ve İmamoğlu’nun gözaltısı sonrası yaşanan hareketliliği gazetecilere değerlendirdi.

‘PROGRAM ÇÖKMÜŞ DURUMDA’

Yaşananların otoriter bir rejimin ekonomiye etkileri olduğunu vurgulayan Karatepe “Dolar kurunda çok hızlı bir hareket var. Sürdürülen programın yanlış olduğunu zaten başından beri söylüyorduk ama bugün itibariyle o program da çökmüş durumda. Erdoğan iktidarını koruyabilmek için Türkiye’ye ekonomik anlamda çıkaracağı hiçbir maliyeti dikkate almadan karar alıyor” dedi.

Bakan Şimşek’in açıklamasıyla ilgili sorular yönelten Karatepe “Piyasaların sağlıklı işlemesine engel olan gelişme ne? Sayın Şimşek bunu da söylemeli. İki gün önceye kadar sağlıklı işleyen piyasalar ne oldu da dün akşamdan beri sağlıksız işler hale geldi? Sayın Şimşek’in önce bu konuda önce bir şey söylemesi lazım. ‘Sağlıklı işlemesi için’ dediği şey ‘Biz döviz piyasasına müdahale ediyoruz’ demek. Bunun açık anlamı bu. Türkiye’de bugün hiçbir şey sağlıklı işlemiyor. Ne ekonomi he hukuk sistemi” ifadelerini kullandı.

‘İKTİDARIN KARARI İŞE YARAMAZ’

İktidarın bu ekonomiyi toparlama hali olmadığını da belirten Karatepe “Mehmet Şimşek şu kararı alacak ya da böyle yapacak falan, onların hepsi bitti artık. Rezerv satarak ya da kurları kontrol ederek olmaz. İnsanlar bu gidişatın ekonomik etkilerini göreceği için ona göre hareket edecek. Süreç ne kadar devam edecek onu da bilmiyoruz. Ne kadar uzarsa maliyeti de o kadar artacak. Bir an önce seçimin olup bu gidişatın sonlanması gerek. Türkiye’nin başka türlü bir ekonomik çıkış yolu yok. Çünkü hukukun olmadığını bir kere daha güçlü bir şekilde gördük” ifadelerini kullandı.