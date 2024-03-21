CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı: 'Sosyal belediyecilik gelecek'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:31

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:31

Yerel seçimlere tüm illerde iddialı katılan CHP, Kastamonu’da da Hasan Baltacı ile yarışacak. Aynı zamanda Kastamonu milletvekilliği görevini de yürüten Baltacı, kentin sorunlarını iyi tanıyor. 45 yaşındaki Baltacı, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Aktif bir siyasetçi olarak Kastamonulularla da sık sık temas kuruyorsunuz. Peki size en çok hangi alanda şikâyet geliyor. Kastamonuluların sorunları nelerdir?

Kastamonu’nun en temel problemleri işsizlik ve sağlık. Bu konuyu örnekle açıklarsak, Türkiye’nin nüfusu 1970 yılında 35 milyon 605 bin iken bugün 85 milyon 372 bine yükselmiş, Kastamonu’nun nüfusu ise geçen 53 yılda 446 bin 601’den 388 bin 990’a kadar düşmüş.

Bir Anadolu şehri olmasına rağmen Kastamonu’da günlük hayatı etkileyen sorunların başında şehir içi ulaşım geliyor. Özellikle günün belirli saatlerinde trafikte aksamalar yaşanıyor. Duraklarda bekleme süreleri özellikle son yıllarda vatandaşımız için çileye dönüşüyor. Şehiriçi ulaşımda vatandaşlar kısa mesafe için de uzun mesafe için de aynı ücreti ödüyor. Kastamonu’nun birçok mahallesinde aydınlatma sorunu var. Kastamonu Belediyesi’nin Kastamonu’nun sağlık alanında yaşadığı problemlere, eğitim alanında yaşadığı problemlere sırtı dönük. Diğer en önemli problemi ise köklü mahalleleri her geçen gün ıssızlaşıyor, değer kaybediyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Kastamonu’nun kentsel dönüşümü gerçekleştirmeye ihtiyacı var.

Birçok ilde olduğu gibi Kastamonu’da da trafik sorunu olduğunu belirttiniz. Peki bunun çözümü ne olacak?

Biz göreve geldiğimizde bu şehrin ulaşım master planını hazırlayacağız. Sinyalizasyondan, kavşağa, otopark projelerinden alternatif güzergâhlara kadar birçok konuyu ele alacağız. Kastamonu, belediyenin şehiriçi ulaşımda hizmet vermediği birkaç il arasında yer alıyor. Biz şehiriçi toplu ulaşım hizmetini güçlendireceğiz. Kastamonu Belediyesi’ne ait sarı otobüsler Kastamonu caddelerinde olacak. Kastamonu Belediyesi şehiriçi ulaşımı düzenleyen, denetleyen ve hizmet veren bir noktada olacak.

‘DERMAN EVLERİ AÇACAĞIZ’

Sağlık hizmetine erişimde Kastamonuluların sorunlarını da sık sık Meclis’te gündeme getiriyorsunuz. Belediye başkanlığını kazandığınızda bu soruna nasıl çözüm getireceksiniz?

Bu şehrin bir türlü çözülemeyen, sağlık sistemi sorunu var. Milletvekilliği yaptığım 6 yıl boyunca Meclis’te sağlık hizmetinin erişilebilir olduğunda değerli ve amaca uygun olduğunu dile getirdim. Kastamonuluların, Karabük’te, Ankara’da, İstanbul’da derdine derman aramak zorunda kalmaması gerektiğini dile getirdim. Önce Kastamonu Belediyesi bünyesinde bir sağlık birimi kuracağız. Kastamonu Belediyesi’nin doktoru, hemşiresi olacak. Yine belediyeye ait hasta nakil araçlarını Kastamonuluların hizmetine sunacağız.

Kimse tedavi için başka şehirlere gitmek zorunda kalmasın isteriz ama Kastamonu’da gerekli teşhis ve tedaviye ulaşamadığı için Ankara’ya, İstanbul’a gitmek zorunda kalan hemşerilerimizin bu şehirlerde en çok hangi hizmete ihtiyaç duyduklarını milletvekilliği yaptığımız süre boyunca tecrübe ettik. Bu şehirlere gittiğinde konaklama sorunu yaşayıp araçlarında geceyi geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Özellikle hasta ve hasta yakınlarımızın Ankara ve İstanbul’daki konaklama sorunlarına çare olabilmek için her iki büyükşehrimizde de misafirhane olarak hizmet verecek Kastamonu Belediyesi Derman Evlerini açacağız.

Gençler ve çocuklar için nasıl bir belediyecilik politikaları izleyeceksiniz?

Kastamonu’nun eğitim sorunu var. Biz eğitimde fırsat eşitliğine inanıyoruz. Çocuğunu gerek lise gerekse üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlamak isteyen ama maddi gücü el vermediği için evlatlarına mahcup olan ailelerimiz olduğunu biliyoruz. Yardımcı kaynak alamayan anne ve babalar var, biliyoruz. Eğitimde fırsat eşitsizliğini en aza indirmek etmeyi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize sınava hazırlık sürecinde destek olabilmeyi, halkçı belediyecilik anlayışının bir parçası olarak görüyoruz. Bunun için Kastamonu Belediyesi’ne ait etüt merkezleri kuracağız. Bu sayede lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize farklı branşlarda açacağımız ders atölyelerinde konu anlatımları ve soru çözümleri ile ücretsiz destekleyici eğitim verecek, dar gelirli ailelerimizin öğrencilerine yardımcı kaynak ve sınava hazırlık setleri ulaştıracağız. Çocuklarımızın sınava hazırlık sürecinde yanı başında olacak, ailelerimizin bütçelerine destek olacağız.

‘ALTYAPI SORUNLARI VAR’

Bu şehirde bir aydınlatma problemi var. 21. yüzyılda uzaya insan göndermekle övünülürken, Kastamonu’nun en büyük nüfusa sahip olan mahalleleri başta olmak üzere şehirde bir aydınlatma sorunu var. Kadınların ve çocukların akşam sokakta yürüyemeyeceği sokaklar var. 31 Mart’ta milletimiz bu görevi bize verdiğinde şehrimizde aydınlatması olmayan tek bir sokak bırakmamaya kararlıyız.

Kastamonu Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor. Eski Kastamonu’yu temsil eden mahalleleri ıssızlaşıyor, değer kaybediyor. Hakkaniyetli, eski Kastamonu’yu temsil eden mahallelerimizin değerlenmesini, zenginleşmesini önceleyen, mahalle kültürüne yeniden hayatâ verecek, yüzde yüz mutabakata dayalı bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz.

‘BU KAMPANYADA İFTİRA VAR’

Seçim çalışmalarında zaman zaman manipülasyonlara, iftiralara da tanık oluyoruz. Sizin yaşadığınız bir sorun oldu mu?

Elbette iktidar Kastamonu Belediyesi’ni kazanmak uğruna tüm gücünü kullanıyor. Ama Kastamonu halkının gücünü kimse engelleyemez. Kastamonu’da iki farklı seçim kampanyası yürüyor. Bir tarafta Kastamonu’nun gelişmesini, adaletli yönetilmesini, herkese eşit hizmet verilmesini isteyenler var. Bu kampanyayı sahiplenenler Hasan Baltacı seçilsin diye çaba sarf ediyor. Bir tarafta ise belediyenin imar rantından beslenen, ballı ihalelerinden beslenen bir avuç azınlık var ve onlar da Baltacı seçilmesin diye seçim kampanyası yürütüyor. Bahsettiğim bir avuç azınlık başka herhangi bir aday seçilsin diye değil, Hasan Baltacı seçilmesin diye bir kampanya yürütüyor. Bu kampanyada yalan var, iftira var, kötü söz var. Ama kötü söz bize yapışmaz, yakışmaz.

