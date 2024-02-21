CHP'li Köksal, Erdoğan'ı dinleyen kalabalığa seslendi: 'Bir sıkıntı yaşadığınızda bana ulaşabilirsiniz'

Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:05

Güncelleme: 21.02.2024 - 15:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim mitingleri kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasına devam ettiği sırada ise CHP Grup Başkanvekili ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

Mitingin düzenlediği Zafer Meydanı'ndaki kalabalığa seslenen Köksal, AKP'nin alanı doldurmak için yurttaşları şehir dışından taşıdığını ima ederek şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti mitingi için şehir dışından gelen kıymetli misafirlerimiz. Afyonkarahisar misafirperverliği ile bilinen Cumhuriyetin kurulduğu topraklardır. Hepiniz hoşgeldiniz. Bir sıkıntı yaşadığınızda bana ulaşabilirsiniz"