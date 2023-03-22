CHP'li kurmaylar: ‘Pazarlık yapılmadı’
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Meclis’te HDP’yle yaptığı görüşme sonrası “Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM’dir” dedi. CHP kurmayları, görüşmeye ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.
CHP kurmayları, görüşmeye ilişkin “Türkiye’de bütün vatandaşlarımızın ayrım olmadan kucaklaşmasını, tek bir ruhla ‘Türkiye’ demelerini istiyoruz. Bu doğrultudaki politikaları TBMM’yi merkez alarak destekleyeceğiz” dedi.
Liderlerin görüşmesinden sonra partiler arası “bakanlık ve vekillik pazarlığı” yapıldığı da iddia edildi. CHP kurmayları ise, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Hiç kimseyle bir pazarlığımız söz konusu olamaz. Bir tek milletimizle bir akdimiz olacak. O da sandıklar açıldığında milletimiz bize yetki verdiyse onların huzuru için çalışacağız.
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