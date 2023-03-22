CHP'li kurmaylar: ‘Pazarlık yapılmadı’

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 04:00

CHP kurmayları, görüşmeye ilişkin “Türkiye’de bütün vatandaşlarımızın ayrım olmadan kucaklaşmasını, tek bir ruhla ‘Türkiye’ demelerini istiyoruz. Bu doğrultudaki politikaları TBMM’yi merkez alarak destekleyeceğiz” dedi.

Liderlerin görüşmesinden sonra partiler arası “bakanlık ve vekillik pazarlığı” yapıldığı da iddia edildi. CHP kurmayları ise, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Hiç kimseyle bir pazarlığımız söz konusu olamaz. Bir tek milletimizle bir akdimiz olacak. O da sandıklar açıldığında milletimiz bize yetki verdiyse onların huzuru için çalışacağız.

