CHP'li Mahmut Tanal açıkladı: TİGEM, 33 liradan ceylan eti satmış!

01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:43

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün Aylık İdare Heyeti Kararlarının yer aldığı belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu belgelerde, TİGEM Ceylanpınar İşletmesi’nde koruma altında bulunan nesli tükenme tehdidi altındaki ceylanların etinin kilosunun, KDV hariç, 30 TL’ye satıldığı görülüyor.





CEYLAN ETİNİN RAYİÇ BEDELİNİ DE BELİRLEMİŞLER

Daha önce TİGEM Ceylanpınar İşletmesi’nde koruma altına alınan ceylanların kesilip etlerinin üst düzey misafirlere ve bürokratlara ikram edildiği iddiasını soru önergesi yoluyla Meclis gündemine taşıyan CHP’li milletvekili Mahmut Tanal, “Şanlıurfa’da nesli tükenmekte olan ceylanların ‘emanet edildiği’ TİGEM Ceylanpınar İşletmesi’nde, ceylan etinin rayiç bedeli de belirlenmiş! Elimizdeki belgelere göre, İşletme’nin İdare Heyetinin 1 Nisan 2022 tarihindeki toplantısında, ceylan etinin kilogram fiyatı, KVD hariç, 30 TL olarak kararlaştırıldı. Yani KDV de eklendiğinde ceylan etinin kilosu, 33-35 TL’ye satılıyor" dedi.

TANAL’IN ÖNERGESİNDEN SONRA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Tanal, ek olarak şu bilgileri de paylaştı:

"Dikkat edildiğinde Mayıs ayı için rayiç fiyatlarının belirlendiği 29 Nisan’daki TİGEM Ceylanpınar İşletmesi İdare Heyetinin toplantısında, ceylan etinin kilogram fiyatı boş bırakılmış. Çünkü “koruma altındaki ceylanların kesilerek üst düzey ziyaretçilere ve bürokratlara ikram edildiği” iddiasını soru önergesi yoluyla Meclis gündemine taşıdığımız için paniğe kapıldılar! Sunduğumuz önerge sonrası ceylan etinin rayiç bedelini yazmamaya başladılar. Kendilerince tedbir alıyorlar!"

"CEYLANLARIMIZI KAVURMACILARDAN KORUMALIYIZ"

"Peki TİGEM Ceylanpınar İşletmesi’nden kilosu 33-35 TL’ye ceylan eti satın alan ‘ayrıcalıklı’ kişiler kimler? İşletmedeki ceylanların eti kimlere satılıyor?" diye soran Tanal "Ceylanlar Şanlıurfa’mızın simgesidir. Nesli tükenme tehdidi altındadır. Ceylanlarımızı kavurmacılardan korumalıyız! Ceylanlarımız, kavurmacıların sofrasına kavurma olmasın. Onlara gözümüz gibi bakmalıyız. Şu an TİGEM Ceylanpınar İşletmesi’nde inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin ceylanlarla ilgili de gerekli incelemeyi yapmalarını bekliyoruz" çağrısı yaptı.