CHP'li Muharrem Erkek, 6'lı masanın dokuz başlıkta yapacağı çalışmalara ilişkin konuştu: Adayın programı olacak

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

6’lı masanın liderleri, geçen hafta bir araya geldikleri son toplantıda; hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim, sosyal politikalar ve dış politika başlıklarında ortak politikalar geliştireceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partilerin söz konusu dokuz başlıkta yapacağı çalışmalara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Erkek, bu başlıkların benzerlerine 28 Şubat’ta açıklanan güçlendirilmiş parlamenter sistem metninde de yer verildiğini anımsatarak “Şimdi temel politikalarda daha çok ayrıntıya giriyoruz. Alt başlıklar da var. Bunları tek tek detaylandıracağız. Partiler bu konulardaki çalışmalarını birleştirecek ve ortaya hükümet programına dönüşecek bir metin çıkacak. Sonra da bu metin cumhurbaşkanı adayının programına dönecek” ifadelerini kullandı.

Adaylık görüşmelerinin de bu çalışmalar sonrası yapılacağını söyleyen Erkek, “Çalışmalar tamamlandıktan sonra ittifak ve cumhurbaşkanı adayı görüşülecektir. Seçim kararı alındığında da adayımızı bütün Türkiye görecek” bilgisini paylaştı.

‘ŞAHSİ BEKLENTİ YOK’

Öte yandan Erkek, liderlerin de bundan sonra daha sık buluşacağına işaret ederek şunları kaydetti:

“Çalışmalarımıza Eylül 2021’de başlamıştık ve artık bir yıldır birlikteyiz. Son buluşmada iki temel nokta önemli: Liderler güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecini değerlendirdi. İkincisi de temel politikalar üzerinde çalışmayı kararlaştırdılar. Buna göre sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir kez daha ortak cumhurbaşkanı adayı göstereceğimizi de ortaya koyduk. Demokrasi ve adalet mücadelesi veriyoruz. Kimsenin şahsi bir beklentisi yok. Önce demokrasiyi tesis edeceğiz, parlamenter sistemi sağlayacağız. Önce demokratikleşerek güven vereceğiz. Bu şekilde Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları da çözülmüş olacak.”