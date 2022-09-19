CHP'li Murat Emir, 'Beşli çetenin' 11 yıllık ihale dosyasını açtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “5’li çete” olarak adlandırdığı şirketlerin ihalelerini inceleyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cengiz İnşaat’ın kamudan aldığı ihalelerin detaylarını açıkladı. Şirketin 11 yılda kamudan 34 büyük ihale aldığını ifade eden Emir, bu ihalelerin çoğunun “pazarlık” yöntemi ile yapıldığını vurguladı.
İktidarın kamu ihaleleri ile şirketlere sermaye transferi yaptığını söyleyen Emir, “Tepki gösterince, ‘CHP projelere karşı çıkıyor’ diyorlar. Aslında onlar da çok iyi biliyor ki bizler projelere değil, vatandaşlarımızın parasının bir avuç müteahhide aktarılmasına karşıyız” diye konuştu.
Emir’in açıkladığı veriye göre, Cengiz İnşaat’ın tek başına ya da iş ortaklığı ile üstlendiği 19.7 milyar TL maliyetli 34 kamu ihalesinden 16’sı, pazarlık yöntemi ile yapıldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 7.7 milyar TL oldu. Emir, bu ihalelerde kamu lehine indirim oranının yüzde 18 olarak hesaplandığını söyledi.
Emir, Cengiz’in aldığı 16 ihalenin ise “Belli istekliler arasında” yöntemiyle düzenlendiğini kaydetti. Bunların maliyetinin ise 11.3 milyar TL olduğu belirtildi. Verilere göre, Cengiz’in yüklenicisi ya da yüklenicileri arasında olduğu 34 ihaleden yalnızca ikisinde açık ihale yöntemi kullanıldı.
Duruma tepki gösteren Emir, “AKP, iktidarı sürecinde halkı yoksullaştırırken kendisine yakın zengin bir kesim yarattı. Kamu ihaleleri, sermayeye rant aktarma aracı olarak kullanıldı. İhaleler şeffaf olmalı ve yurttaşımızın vergileri, ince elenip sık dokunularak harcanmalı” diye konuştu.
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