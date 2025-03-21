CHP’li Murat Emir’den ‘Kılıçdaroğlu kayyum atanabilir miydi?’ sorusuna yanıt

Yayınlanma: 21.03.2025 - 19:48

Güncelleme: 21.03.2025 - 19:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 kişi Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyor.

Yaşananları CHP'ye yönelik kayyum atanmasının ön hazırlığı olarak değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan'da olağanüstü kurultay düzenleyeceklerini açıkladı.

Özel'in bu kararının ardından HalkTV yayınına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye kayyum olarak atanabileceğine dair iddialara yanıt verdi.

“KILIÇDAROĞLU KAYYUM ATANABİLİR MİYDİ?” SORUSUNA YANIT

Emir, "Sayın Kılıçdaroğlu kayyum olarak atanabilir miydi partinize? Böyle bir duyum aldınız mı?" sorusuna yanıt olarak şunları söyledi:

"Böyle bir şeyi asla ve asla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakıştırmam. Yani böyle bir şeye kimse girişmez, girişen kişiye meczup denir."

“CHP’Yİ ZAYIFLATMADAN BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMİYORLAR”

Emir, CHP kurultayını kimsenin kirletemeyeceğinden bahsederek konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Çünkü bunun Saray operasyonu olduğu apaçık ortada. Ya biz gideriz kurultayımızı yaparız. Kazanan olur kaybeden olur ama CHP kurultaylarını kimse kirletemez. Bakın CHP'yi bölmeden, CHP'yi zayıflatmadan bu ülkeye diz çöktüremiyorlar ve bunu gördüler. Şimdi CHP zaptedilemeyen son kaledir ve CHP'yi kimseye zaptettirmeyeceğiz. Atatürk'ün kurduğu parti köklerini Kuva-i Milliye'den alan parti böyle küçük kişilerin böyle ucuz hesaplarına heba edecek bir parti değildir ve bunu elbette gösterecektir. 6 Nisan'da herkes görecek ki Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür ve demokrasiyi her noktada da yaşatır ve içine sindirmiş bir partidir."