CHP'nin olağanüstü kurultay kararına İYİ Parti'den ilk açıklama

Yayınlanma: 21.03.2025 - 19:39

Güncelleme: 21.03.2025 - 19:45

Turhan Çömez, CHP'nin olağanüstü kurultay kararı almasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"HERKESİN HUKUKUN YANINDA BULUNMASI ÖNEMLİ"

Bu kararın CHP'nin iç meselesi olduğunu söyleyen Çömez, şunları kaydetti:

"Alınan kararın hem CHP’ye hem Türk siyasi hayatına hayırlı olmasını diliyorum. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. İktidar cenahı kendi tabanını konsolide edemediği için, kendi seçmenine ikna edemediği için çareyi muhalefete dönük operasyonlarda bulmuştur. Türkiye’de demokrasinin kurum ve kurallarının işlemesi, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi hepimiz için şarttır, vazgeçilmez ihtiyaçtır.

Ne yazık ki Türkiye’nin giderek otokrasiye evrildiği bugünlerde iktidar Türkiye’nin gerçek meselelerini unutmuş rakiplerini tasfiye etmekle meşguldür. Biz demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yanında olacağız. Türk siyasi hayatını dizayn etmeye çalışan iktidara karşı herkesin demokrasi ve hukukun yanında bulunması buluşması bir cesaret İttifakı oluşturması Türkiye için önemlidir."