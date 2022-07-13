CHP'li Mürsel Alban'dan Bakan Kirişci'ye gece görüşlü helikopter sorusu: 'Kaydedildi mi?'
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin geçen ay yaptığı, "Biz 10 tane gece görüş özelliği de olan helikopterimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız" açıklamasını anımsattı. Alban, Kirişci'ye, "İklim krizi var, mevsim kurak gidiyor. Ormanlarımız yanıyor, bu yangınlara gece müdahale edecek helikopterlerinizi envanterinize kaydedildi mi, edilmedi mi?" diye sordu.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, geçen ay Marmaris’te orman yangını yaşanırken, "Biz 10 tane gece görüş özelliği de olan helikopterimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız. 4 Temmuz geldiğinde takdir ederseniz ki ihale sürecinde '55 helikopter, 20 uçak hemen alın size verdik' demiyorlar, bunlar peyderpey gerçekleşiyor" açıklamasını yapmıştı.
Bakan Kirişci'nin sözlerini hatırlatan Muğla milletvekili Alban, şöyle konuştu:
"Ormanların söndürülemediği, gece ormanların yangınla baş başa, kaderine terk edildiğini net bir şekilde yaşadık. Geçen yıl da aynı durum yaşanmıştı. Orman Bakanı'nın bir açıklaması vardı. 4 Temmuz'da 'Orman yangınlarına gece müdahale edecek helikopter envanterimize kaydedilecektir' diye. Orman Genel Müdürü'nü aradım. Orman Genel Müdürü'nden bu konu ile ilgili bir cevap alamadım. Ormandan Sorumlu Bakan Yardımcısını aradım, ne yazık ki telefonlarımıza geri dönmedi. Sayın Bakan, iklim krizi var, mevsim kurak gidiyor. Ormanlarımız yanıyor, bu yangınlara gece müdahale edecek helikopterlerinizi envanterinize kaydedildi mi, edilmedi mi?"
"ALAMIYOR MUSUNUZ?"
Alban, "Eğer alamadıysanız, kaydedemediyseniz, neden alınamadığını bize ve Türk milletine çıkıp açıklama yapmanız; kamuoyunu bilgilendirmeniz lazım. Bütçeniz mi yok? Alamıyor musunuz? Gece yangına müdahale edecek helikopter mi bulamıyorsunuz? Bunları çıkın, mertçe halka açıklayın" sözleriyle Bakan Kirişci'ye çağrı yaptı.
"KENDİ YANDAŞLARINIZA BİR KİLO KIYMA PARASINA VERDİNİZ"
Geçtiğimiz aylarda bölgede yaşanan orman yangınlarını anımsatan CHP'li Alban, şunları söyledi:
"Eğer bu yanan ormanlarda bir ders çıkmamışsa, eğer bu ormanlar yanmış, bu ormanlarda birileri gelirini yüzlere, binlere katlamışsa o zaman şu soruyu soruyorum sizlere. Marmaris'te geçen ay çıkan yangında 5 bin 900 hektarlık alan yandı. Geçen yıl da Muğla'da 70 bin hektarlık alan yandı. Marmaris'te de 13 bin hektar. O yangınlardaki yanan ağaçların, tomrukların metreküpünü kendi yandaşlarınıza bir kilo kıyma parasına verdiniz. 155 TL'ye verdiniz. O firma da o tomrukların bir metreküpünü 730 avroya çok uluslu şirketlere sattı. MDF ihtiyacını karşılamak üzere Avrupa devletlerinin yüzde 70'i Türkiye'den giden tomruklardan karşılandı. O zaman yangınlara niye müdahale edilemiyor, şimdi anlaşılıyor."
"ALINDI MI, ALINMADI MI?"
"Eğer o helikopterler alınıp envantere kaydedilmez ise olası çıkacak bir yangında o yangınlara gece müdahale edilemez ise o ormanlara, o ormanda yaşayan canlılara, turizme, geçimini ormandan sağlayan köylüye, endemik bitki türlerine, doğaya karşı bu bir ihanettir. Onun için sizi uyarıyorum; ben devletim, milletim, bize oy veren seçmen adına sizi uyarıyorum. Yangınlarla mücadele edecek helikopterleri, uçakları envanterinize kaydettiniz mi, etmediniz mi? Gece müdahale edecek 10 helikopter alındı mı alınmadı mı? Alınmadıysa bunu çıkıp Bakanlık tarafından açıklama yapılmasını, kamuoyunun bilgilendirilmesini istiyoruz."
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