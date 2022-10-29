CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan 'rölyef' tepkisi
Edirne'nin Havsa ilçesinin girişine belediye tarafından konulan ve yurttaşlar tarafından Atatürk'e benzemediği yönünde eleştiriler alan rölyefe ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Atatürk'e hiç benzemiyor. Bizler de benzemediğini yerinde tespit ettik. Bunun burada Atatürk'e yakışır bir anıt haline, bir resim haline getirilmesini istiyoruz. Bu konuda haklıyız" dedi.
Havsa'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Havsa Belediyesi tarafından ilçe girişine konulan Atatürk rölyefiyle ilgili tartışmalar ve eleştiriler sürüyor.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün rölyefin önünde açıklama yaptı. Gaytancıoğlu, "Atatürk'e hiç benzemiyor. Bizler de benzemediğini yerinde tespit ettik. Bunun burada Atatürk'e yakışır bir anıt haline, bir resim haline getirilmesini istiyoruz. Bu konuda haklıyız" dedi.
"BU TOPRAKLAR BİZİM"
Rölyefin Atatürk’e hiç benzemediğini belirten Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:
- 3 günden beri bu konuşuluyor. Şu anda da Türkiye'nin gündemine gelmiş durumda. Atatürk'e hiç benzemiyor. Bizler de benzemediğini yerinde gördük. Tespit ettik. Bunun burada Atatürk'e yakışır anıt haline bir resim haline getirilmesini istiyoruz. Bu konuda haklıyız. Çünkü bir de açıklamalar yapılırken şu dendi, 'Bulgar göçmenlerinin zulmünden kaçıldı, şudur budur’. Bu topraklar bizim topraklarımız. Bizim anavatanımız burası. Biz bu toprakların sahibiyiz. Biz göçmen değiliz.
CHP Havsa İlçe Başkanı Hüseyin Özden de "Bu hafta Cumhuriyet haftası. İlçe girişine yapılan Atatürk silüeti halkımız tarafından beğenilmemiştir. Cumhuriyet demek eşitlik demek. Cumhuriyet demek özgürlük demek. Cumhuriyet demek ortak akıl demek. Bu silüetin tekrar ortak bir düşünce oluşturularak Havsamıza, Mustafa Kemal Atatürk'ümüze yakışır bir şekilde yapılmasını istiyoruz" dedi.
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