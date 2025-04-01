CHP'li Özçağdaş'tan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyan gençlere verilen cezaya tepki: 'Gençlerden o kadar korkuyorsunuz...'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:31

Güncelleme: 01.04.2025 - 12:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyan Ankara Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğretmenlerince engellendiği ve okuldan uzaklaştırma cezası verildiği iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Her okulda, her sınıfta asılı olan, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni gençlerin okumasından daha doğal ne olabilir?" diye soran Özçağdaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ne diyor Gençliğe Hitabe: ‘Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.’ Gençlerden o kadar korkuyorsunuz, onları o kadar sindirmek istiyorsunuz ki Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı kadrolarınızla okullarda, devletin gücüyle sokaklarda onları yıldırmaya çalışıyorsunuz. Gençleri okullarda susturup uzaklaştırma vererek, sokaklarda şiddet uygulayarak ve tutuklayarak cezalandırmaya çalışıyorsunuz. Asıl korkunuzun farkındayız. Korkunuz, ‘İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyet’ini kurtarmaktır’ görevini gençlere veren Atatürk ve onun ‘itaatkar ve kanaatkar’ olarak dizayn edemediğiniz, gençliğidir. Korkun çünkü sizden hesap soracak, sizi yargılayacak olan bugünün gençleri olacak. Siz önce çocukların ve gençlerin, sonra tüm toplumun vicdanında yargılanacaksınız.”