CHP'li Özgür Çelik Saraçhane'de gençlerin taleplerini dinledi: 'Milletvekilleri orada olacak'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane'de eylem alanında ayrılmayan gençlerin taleplerini dinledi. Gençlerin taleplerinin karşılanacağına dair söz verdi.
İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tepkiler sürüyor.
Saraçhane'de CHP lideri Özgür Özel'i dinleyen grup alandan ayrılmayarak bir süre daha İmamoğlu için desteklerini ilettiler. Polis müdahalesinin ardından gençler, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e yazılı taleplerini sundu.
ÇELİK SÖZ VERDİ
Gençlerin taleplerini okuyan Çelik, öğrencilere seslendi. Çelik, otobüsün üzerinde bir üniversite öğrencisinin konuşma yapabileceğini ve binaya girişlerin sağlanacağını aktardı.
Çelik ayrıca, "Nerede gözaltı olursa bizzat ilgileneceğim. İlgili arkadaşlara telefon numaramı verdim. Yarın çıksın bir öğrenci otobüsün üstünden konuşma yapsın. Otobüs sizin. Bu bina sizindir arkadaşlar. Gelin bu binayı içeriden birlikte savunalım. Herhangi bir yerde, barikatta mücadele verirseniz, dokunulmazlığı olan milletvekilleri orada olacak" ifadelerini kullandı.
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