CHP'li Özgür Çelik'ten 'diploma soruşturması' yanıtı: 'Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim?'

Yayınlanma: 22.02.2025 - 20:09

Güncelleme: 22.02.2025 - 20:09

CHP'lilerin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor.

Demokrasi nöbetine katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir konuşma yaptı. Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması hususunda soruşturma başlatması ile ilgili konuştu.

Çelik şunları söyledi:

“BUGÜN YİNE BİR SORUŞTURMAYLA GÜNE BAŞLADIK”

“Bugün yine bir soruşturmayla güne başladık. Ne dediler? Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma açtılar. Diplomasına yönelik bir soruşturma açtılar. Bakın bu Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diploma, bu da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun 2017 yılındaki İstanbul Üniversitesi'ndeki yüksek lisans belgesi diploması. Bakın sadece dört yıllık üniversite değil yüksek lisans belgesi. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomaları burada. Büyükşehir belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun, sınıf arkadaşlarıyla üniversiteden arkadaşlarıyla ben bazı etkinliklerde tanıştım. Ekrem Başkan'ın bazı okul arkadaşlarını da siz tanıyorsunuz. Fatih Portakal mesela bir tanesi. Televizyondan kendisi söyledi. Dedi ki, ‘Ben Ekrem İmamoğlu'nun sınıf arkadaşıyım’.

“NEREDELER VE NİYE ORTAYA ÇIKMIYORLAR?”

Buradan soralım Esenyurt meydanında. Peki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim? Neredeler ve niye ortaya çıkmıyorlar? Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ben sayısını artık saymakta güçlük çekiyorum. Beş, altı, yedi, sekiz davadan yargılamaya çalışıyorlar. 25 yıl hapisle Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorlar. Bugün de bir diploma meselesini ortaya atıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü Ekrem İmamoğlu'ndan çok korkuyorlar. O kadar korkuyorlar ki Ekrem İmamoğlu'ndan her gün yeni bir soruşturma, her gün yeni bir iftira, her gün yeni bir yalan, her gün yeni bir karalama. Ama buradan Esenyurt meydanından bu güzel kar yağışının altından onlara söyleyelim. Korkunun ecele faydası yok. Erken seçim sandığı gelecek ve siz gideceksiniz”