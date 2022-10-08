CHP’li Özgür Özel: Kabul etmeyiz, hakkımızı savunuruz
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AKP Grubu'nun 48 maddelik torba teklifini dakikalar içerisinde komisyona sevk eden TBMM Başkanlığı, grubumuzun verdiği kanun teklifini 72 saattir işleme koymuyor" ifadesini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından TBMM Meclis Başkanlığı'na çağrıda bulundu.
Özel, "AKP Grubu'nun 48 maddelik torba teklifini dakikalar içerisinde komisyona sevk eden TBMM Başkanlığı, grubumuzun verdiği kanun teklifini 72 saattir işleme koymuyor" dedi.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
- Meclis Başkanı’nı ve Meclis Başkanlığı’nı görevdeki son aylarında bir kez daha tarafsız davranmaya davet ediyorum.
- AKP Grubu’nun 48 maddelik torba teklifini dakikalar içerisinde komisyona sevk eden TBMM Başkanlığı, grubumuzun verdiği kanun teklifini 72 saattir işleme koymuyor.
"BÜROKRASİNİN İŞGÜZARLIĞIYSA ATACAĞIMIZ ADIMLAR VARDIR"
- Bu, Meclis Başkanı’nın talimatıysa tarafsızlığına düşürmüş olduğu gölgenin yanına bir de çifte standart ve gruplar arası iltimas lekesini sürmüş demektir. Bunu kabul etmeyiz, hakkımızı savunuruz.
- Yok, bürokrasinin işgüzarlığıysa o konuda da atacağımız adımlar elbet vardır.
Meclis Başkanı'nı ve Meclis Başkanlığı'nı görevdeki son aylarında bir kez daha tarafsız davranmaya davet ediyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 7, 2022
AKP Grubu'nun 48 maddelik torba teklifini dakikalar içerisinde komisyona sevk eden TBMM Başkanlığı, grubumuzun verdiği kanun teklifini 72 saattir işleme koymuyor.
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