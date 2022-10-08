CHP’li Özgür Özel: Kabul etmeyiz, hakkımızı savunuruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından TBMM Meclis Başkanlığı'na çağrıda bulundu.

Özel, "AKP Grubu'nun 48 maddelik torba teklifini dakikalar içerisinde komisyona sevk eden TBMM Başkanlığı, grubumuzun verdiği kanun teklifini 72 saattir işleme koymuyor" dedi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Meclis Başkanı'nı ve Meclis Başkanlığı'nı görevdeki son aylarında bir kez daha tarafsız davranmaya davet ediyorum.



AKP Grubu'nun 48 maddelik torba teklifini dakikalar içerisinde komisyona sevk eden TBMM Başkanlığı, grubumuzun verdiği kanun teklifini 72 saattir işleme koymuyor.