CHP’li Özgür Özel, yeni yasama yılını Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Muhalefetteki son aylarımız’
TBMM’nin yeni yasama yılı çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni yasama yılının seçimler öncesi son dönem olduğuna dikkat çekti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te önceki gün başlayan yeni yasama yılının seçimler öncesi son dönem olduğuna dikkat çekerek “Partimizin muhalefette olduğu son aylar içindeyiz” dedi. Özel, TBMM’nin yeni yasama yılı çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Özel, şunları söyledi:
"KORKU DAĞLARI SARDI"
“Cumhur İttifakı bileşenlerinde korku dağları sarmış durumda. Anketlerdeki tepetaklak düşüşün önünü alabilmek için arayış içindeler. Üç yıl kadar önce Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Seçimi kaybetsek de ben bu işte yokum’ dediği EYT’lilerin sorunlarını bir an önce çözmeye uğraşıyorlar. Sırf bu adım bile seçim yarışında geriye düştüklerini kabul ettikleri anlamına geliyor. Biz EYT’lilerin, emeklilerin, asgari ücretlilerin, memurların, öğretmenlerin, sağlıkçıların, uzman çavuşların, gazilerin, şehit yakınlarının, polislerin, gençlerin dağ gibi birikmiş sorunlarına çözümler üretecek, bu yönde iktidar partisini uyarı işlevimizi sürdüreceğiz.”
“Partimizin muhalefette olduğu son aylar içindeyiz” diyen Özel, “Cumhur İttifakı’nın dönem başında vatandaşa verdiği ama tutamadığı sözler var. Biz, hem bu sözlerin takipçisi olacağız, hem de iktidar olsaydık yürürlüğe sokacağımız, seçim beyannamemizde yer alan vaatlerimize ilişkin çalışmalarımızı tamamlayacağız. Seçimlere kadar iktidar partisini, vatandaşın sorunlarını çözmek için yapıcı yönde eleştirmeyi sürdüreceğiz. İktidar olur olmaz da bu eksiklikleri gidermek için kolları sıvayacağız” diye konuştu.
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