CHP'li Özgür Özel'den 'sol' vurgusu: Sosyal demokrat eksende mücadele

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:00

CHP Genel Başkan Adayı Manisa Milletvekili Özgür Özel’in İstanbul’daki temasları devam ediyor. Önceki gün gazetemizi ziyaret eden Özel, adaylık sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Özel kendisinin de temsil ettiği değişimciler grubunun bir kadro hareketi olmasının yanı sıra ülke sorunlarına ilişkin soldan, sosyal demokrasiden yana mücadele edeceğinin altını çizdi.

Özel, partinin sosyal demokrat çizgiye uyumlu olması gerektiğini attığı adımları da bu eksende hayata geçireceğini dile getirdi. Özel bir soruya verdiği yanıtta sosyal demokrasi ve CHP’nin kurucu ögesi olan “6 Ok”un organik ilişkide olması gerektiğini belirtti. Atatürkçü çizginin önemine de değinen Özel, ideolojik duruşun altını çizdi. Özel ayrıca partinin toplumsal öznelerle daha organik ilişki kurması gerektiğine değindi.

(CHP’li Özel dün İstanbul’da bir otelde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Özel’e, CHP milletvekilleri Ali Gökçek, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve PM üyeleri Candan Yüceer, Sevgi Kılıç ve Erbil Aydınlık eşlik etti.)

‘HEGEMONYA KIRILAMADI’

Başta 6’lı Masa olmak üzere CHP’nin ittifak siyasetine değinen Özel ittifakın yanlı zeminde temellendiğini belirtti. Özel iç hukuk mutabakatı olarak adlandırdığı yöntemin hayata geçirilmemesi nedeniyle ittifakın ciddi sorunlar yaşadığını söyledi. Partinin muhalefet görevini yerine getiremediğini ve iktidarın hegemonyasını kıramadığını net bir şekilde ifade eden Özel, “‘İktidar muhalefete muhalefet ediyor’ partimiz bu sorunu çözemiyor” diye tepkisini dile getirdi. Seçimin neden kaybedildiğine ilişkin ise Özel, “İktidarın kara propagandasına karşılık verilememesi” yanıtını verdi. Özel, İstanbul il kongresi için “Küskün seçmeni partiye kazandırma yönünde bir sonuç çıkacağına inanıyoruz” dedi.