Emin Şen'in paylaşımları ortaya çıktı: Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trol ordusunu yönettiğini' iddia ettiği Emin Şen'in Twitter paylaşımları ortaya çıktı. Söz konusu paylaşımlarda FETÖ lideri Gülen'e övgüler yer aldı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in basın toplantısında, "8 bin kişilik trol ordusu"nun başında olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü'nün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde attığı tweet'leri paylaştığını öne sürdüğü Emin Şen hakkında açıklamalarda bulundu. CHP'li Özel burada yaptığı açıklamada Emin Şen'in sosyal medyada "eminimsi" ismiyle paylaşımlarda bulunduğunu bildirmişti.
T24'ün haberine göre, Şen'in geçmiş yıllardaki yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.
Düzenlenen basın toplantısının ardından kapatılan "eminimsi" profilinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e övgülerin yer aldığı görülürken, Atatürk düşmanlığı ve Anıtkabir hakkında ifadeler de yer aldı.
"AKP ve Gülen Cemaatini barıştıralım" paylaşımının da yapıldığı profilin daha sonra kapatıldığı anlaşıldı.
Söz konusu paylaşımlar şu şekilde:
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