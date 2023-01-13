Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 23:17

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 23:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Soylu'nun 'trol ordusu' hakkındaki ayrıntıları anlattı. Özel, Soylu'nun trol ordusunu Emin Şen isimli lişinin yönettiğini ileri sürerek "Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. 4 Emin Şen. 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Sosyal medyada ismi 'eminimsi'dir. Kendisi 'eminimsi' olduğunu kabul etmiştir. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddialara ilişkin daha önce "Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk yaptığım iddiaları doğru değil. Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan" diyen Emin Şen'den yeni açıklamalar geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Şen, 'hiçbir zaman devlet memuru olmadığını' belirterek Soylu'nun sosyal medya danışmanlığını yaptığını söyledi.

Şen'in ayrıca TÜBİTAK, Jandarma Genel Komutanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bakanlıklardan ihale aldığı da ortaya çıktı.

Saymaz, Şen ile olan görüşmesinin detaylarını Halk Tv'de şöyle aktardı:

“Devlet memuru değilim dedi. Ben de o halde İçişleri Bakanlığı sitesindeki ‘müşavir’ ifadesini nasıl açıkladığını sordum. Karmaşık bir cevap verdi. Özgür Özel’in elindeki ekran verisinin 2014 yılına ait olduğunu, 2016 yılından sonra danışman diye anıldığını ifade ediyor. ‘Üretildi mi o zaman’ diye sordum, hayır üretilmemiş. Bir tarihte bugün ya da bir tarihte kendini bakan müşaviri olarak tanıtmış ya da öyle aktarmışlar.

Hiçbir yaşamında devlet memuru değilmiş. Devlet memuru olmadığı halde bakan müşaviri olarak yazılmış. En azından yayınlanan SGK kayıtlarına göre devlet memuru değil. Ama müşavirlik bir devlet memurluğu olduğu için kendisini müşavir olarak mı tanıttı diye düşünüyor insan. Bunu açıklayamadı.

''EBABİL’LE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU REDDEDİYOR''

Ama Süleyman Soylu’nun uzun yıllardan bu yana sosyal medya danışmanlığını yapıyor, bugün de hala. ‘Sekiz bin kişiye maaş vermiyorum’ diyor, ‘Ebabil’le bir ilişkim yok sadece takipçisiyim’ diyor.

babil, Telegram’da örgütlenen fakat operasyonlarını daha çok Twitter’da yapan AKP yanlısı bir sosyal medya grubu. O WhatsApp grubunda önce o günün gündemine göre hangi konu ve kişiler seçilecekse o belirleniyor. Hangi slogan ve argümanlarla o konu hakkında kampanya yürütülecekse o tespit ediliyor ve topluca harekete geçiliyor. ‘Ebabil gibi grupların parayla çalıştığını düşünmüyorum’ dedi. Gönüllü olarak hizmet veriyorlar diye düşündüğünü söyledi.

''50- 100 BİN LİRALIK ‘KÜÇÜK’ İHALELER ALMIŞ''

Şirketleri sordum. 360’la biten şirket. O dört şirketten ikisinin kendisine ait olduğunu, bir tanesinin kardeşine ait olduğunu, birinin ise kendisiyle hiç ilişkisinin olmadığını söylüyor. Kendisine ait olan şirketlerden 360 olan, kamudan çok sayıda ihale almış, yarım milyar civarında. Yüksek meblağda ihale almış. İhale aldığı kamu kurumları belli. TÜBİTAK, Jandarma Genel Komutanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bakanlıklardan ihale almış.

''JANDARMA VE EMNİYETİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KULLANMIYORUM''

‘Sizin pozisyonunuz devletten çok sayıda ihale almanızı sağlamış’ dedim, reddetmedi. Ama ‘Aldığım ihaleler küçük küçük ihaleler, 50 bin lira, 100 bin lira’ diyor. Sosyal medya eğitimleri, sosyal medya sorumluluğuna ilişkin çalışmalar gibi kampanyaları ajanslarından aldığını söylüyor. Ancak diyor ki, ‘Ben jandarma ya da emniyetin sosyal medya hesaplarını kullanmıyorum.’ Bu iddianın doğru olmadığını söylüyor, benimle ilgisi yok diyor.

Bir diğeri Genç Sivillerle beraber ortak bir şirket kurduğu iddiası. Doğru diyor, ‘Ben Genç Siviller ile iki sene kaldım. Orada Neslihan Oğur ve Mücteba Kılıç ile orak işler kurduk ama onlar bir buçuk iki ay gibi bir sürede ayrıldılar. Şirket o sürede hiçbir ihale almamıştı’ diye savundu.

TWEETLERİ İRONİYMİŞ

Tweetlerini sordum, bunların aslında ‘bazı paylaşımlara yönelik ironik cevaplar, alay edici cevaplar olduğunu’ söyledi.”

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel dün Meclis'teki konuşmasında Emin Şen hakkında şunları söyledi:

"Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğundan beri bir trol ordusu olduğunu biliyoruz. Süleyman Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. 4 Emin Şen. 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Sosyal medyada ismi 'eminimsi'dir. Kendisi 'eminimsi' olduğunu kabul etmiştir. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir.

Biz kendisini Trabzonlu bütün milletvekilleriyle birlikte 2013 yılındaki değerlendirme toplantısında görüyoruz. 2020'de birlikteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanıtım filminde bile gözüküyor.

Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de şirket kurma yasaklarına ve şirket yöneticiliği yasağına tabiidir. Emin Şen'e ait Native Teknoloji var. Bu şirkette Erkan Gül, Burak Gül ve Erkan Şen var. Ama bir şirket daha var ki 2010 yılından beri Emin Şen tarafından kurulmuş. Bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketinin eski ortaklarının Genç Sivillerin olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük."

BAKANLIK İDDİALARA YANIT VERDİ

Özel'in iddialarına yanıt veren İçişleri Bakanlığı, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İçişleri'nin açıklaması sorulan CHP'li Özel ise, "İçişleri Bakanlığı'nın sayfasında göreve başladığı tarih yazıyor. 2020 yılına kadar... Hala sitesinde var. İçişleri Bakanlığı'nın müşaviri! Şimdi Soylu mümkün olduğu kadar geriye dönük istifa dilekçesi çıkartır. Diyelim istifa etti, internet sitemizi güncellemedik diyecekler. Kendisi de bakan müşaviri olduğunu yazmış, öyle çalışmış. Bakan müşaviri unvanını verip, resmen müşavir maaşı ödemek yerine başka bir çözüm buldularsa, bu sadece muazzaya işaret eder. Kendisi resmi sitede bakan müşaviri ve çok fazlasını yapıyor. Şu an siteden gösteriyorum size! Hala bakan müşaviri" yanıtını verdi.

BAKANLIKTAN BU KEZ EMİN ŞEN AÇIKLAMASI GELDİ

Emin Şen isimli şahsa ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şular kaydedildi:

"CHP Grup Başkanvekili’nin kamuoyunun gündemini meşgul ettiği hezeyan dolu açıklamasını tüm kamuoyu gibi biz de ibretle izledik. Bu kadar basitliğin muhatabı elbette biz değil konuşturdukları kişiye CHP Grup Başkanvekili gömleği giydirenlerdir.

Sosyal medyada troll ordusu kurduğu iddia edilen Sn. Emin Şen, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657’ye tabi devlet memuru değildir.

Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesapları, ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürülmektedir.

EMİN ŞEN BAKANIMIZIN YILLARDIR SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞINI YÜRÜTMEKTEDİR

Daha önce FETÖ hesaplarında defalarca gündeme getirilen bu mesnetsiz iddiaların odağındaki Sn. Emin Şen, Sn. Bakanımızın çok uzun yıllardır soyal medya danışmanlığını yürütmektedir. Bu bilgi kamuya açık bilgidir. Onun için hezeyan dolu kurgu bunun üzerinden oluşturulmuştur.

Bir diğer kurgu da Bakanlık sayfasının erişime engellendiği iddiasıdır, burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir. Ayrıca hezeyan taşıyan diğer iddiaları ise maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük dezenformasyon amaçlı bilgilerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."