CHP'li Öztrak: Nuşirevan Elçi'nin açıklamaları partimizi bağlamaz

04 Ocak 2023 Çarşamba, 16:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ihracat verilerine ilişkin, "Önceki Cumhurbaşkanlarımızdan, Rahmetli Demirel'in dediği gibi; 'Başarının anası, babası çoktur. Başarısızlık ise öksüz ve yetimdir.' Bu sözün haklılığına, bu hafta 2022 dış ticaret rakamları açıklanırken bir kez daha şahit olduk. Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni (TİM) topladı. Dış ticaretin 3 kardeşinden birini seçti. Saatler boyunca 254 milyar dolarlık ihracat rakamıyla övündü. 'İhracat rekor kırdı' deyip sahiplendi. Oysa 2022'de sadece ihracat değil; hem ithalat, hem de dış ticaret açığı, Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdı. Ama ihracatı sahiplenen Erdoğan, ne 364 milyar doları aşan ithalatı, ne de 110 milyar doları aşan dış ticaret açığına sahip çıktı. İhracatın nesebi, ne kadar sahih ise ithalatın da dış ticaret açığının da nesebi o kadar sahih. Erdoğan, ihracatı sahipleniyor, ithalatı ve dış ticaret açığını, cami avlusuna bırakıp sorumluluktan kaçıyor. Erdoğan sorumlu davransın. İhracatıyla, ithalatıyla, dış ticaret açığıyla, sebep olduklarını sahiplensin. Her şeyden önce son 11 yıldır, 2023 hedefleri içinde söz verdiği 500 milyar dolarlık ihracatın, neden bunun yarısına zar zor geldiğini bir açıklasın. Milletten bir özür dilesin" diye konuştu.

"ŞAHSİ DEĞİL MİLLİ OLACAK"

Dış ilişkilere yönelik değerlendirme yapan Öztrak, Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin, "Rusya bizim elbette önemli bir komşumuzdur. Uzun tarihi geçmişimiz var. Önemli ticari ve kültürel ilişkilerimiz var ve bizim nezdimizde iki ülke arasındaki dostluk, kesinlikle kişilerden bağımsızdır. Biz bu dostluğun bozulmasını istemeyiz ama muhataplarımız, Türkiye'de topal ördek olmuş bir hükümetin zaaflarını kullanarak ülkemizin ali menfaatlerine halel getirmeye çalışırsa, dostluğumuz baki kalmak kaydıyla, buna rıza da göstermeyiz. Çünkü bizim için öncelikli olan partimizin değil, ülkemizin çıkarlarıdır. CHP iktidarında dış politikamız şahsi değil milli olacaktır. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

Haziran 2015'teki seçimden bu yana Türkiye'de normal şartlarda bir seçim yapılmadığına dikkat çeken Öztrak, "2016'da hain darbe girişimi, 2017'de tek adam şahsım rejimine giden yolların, OHAL rejimi altında döşenmesi, mühürsüz oy pusulası skandalı, 2018'de ucube rejime geçiş, 2019'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eliyle millet iradesine kurulan kumpas, dış müdahaleler ve şimdi, yeni siyasi cinayet ve komplolar. Başka ülkelerden alınan seçim rüşvetleriyle, siyasi kumpaslarla, siyasi cinayetlerle, ortalığı karıştırıp milletin iradesine çökebileceklerini sananlara, koltuğunu böyle koruyacağını umanlara şunu hatırlatırız: 'Aynı nehirde 2 kez yıkanılmaz.' Bu millet, 2015 Haziranı'ndan sonra benzer senaryoları yaşadı. Bunlara artık milletin karnı tok" açıklamasında bulundu.

'NUŞİREVAN ELÇİ' AÇIKLAMASI

Soruları cevaplayan Öztrak, Genel Başkan Danışmanı Nurşirevan Elçi'nin yabancı bir kanala yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve özerklik söylemine ilişkin, "Sayın Genel Başkan'ımızın, Parti Sözcüsü olarak benim ve grup başkan vekillerimiz dışında her beyan, ancak şahsi görüşleri yansıtır. Partimizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bu konunun partimizde gündemde olmadığını anladığım kadarıyla ilgili danışman ifade etmiş" dedi.