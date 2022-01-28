CHP'li Öztunç’tan Bakan Karaismailoğlu'na: 'Karların temizlenmemesinin sorumluluğu kime ait'

28 Ocak 2022 Cuma, 14:28

Ali Öztunç, İstanbul’daki yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşadıkları mağduriyete ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Öztunç, önergesinde şunları kaydetti:

“İstanbul Atatürk Havalimanı, dünyanın en donanımlı havalimanlarından birisiydi. Yüzde 100 kapasite ile çalışıyordu, altyapısı kuvvetliydi, lojistik avantajları vardı. Hemen altından raylı sistem geçiyordu. Marmara’ya yakın olduğu için Karadeniz kıyısındaki bir havalimanından çok daha elverişli meteorolojik koşullara sahipti. İstanbul’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Atatürk Havalimanı’na inmeleri, bu havalimanının ne kadar iyi bir konumda olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ancak yeni yapılan İstanbul Havalimanı’nda karayolu dışında başka bir çıkış alternatifi olmaması, raylı sistem ve metro bağlantısı olmadığından insanlar mahsur kalmıştır. Havalimanında oluşan kar günlerce temizlenememiş, uçak seferleri günlerce aksamıştır. Kuzey Marmara Otoyolu’nda da araçlar mahsur kalmış, trafik tamamen durmuştur.”

"NEDEN KAMUOYUNA AÇIKLANMAMAKTADIR?"

Öztunç, Bakan Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti:

“Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı’nda iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı yağışlar (kar, yağmur) ve fırtına gibi afetlerde oluşacak hasarın giderilmesi, araç ve uçuş trafiğini engelleyecek kar birikintisinin temizlenmesi ile ilgili sorumluluğun kimde olduğuna dair, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile konsorsiyum arasındaki sözleşmede herhangi bir madde var mıdır?

İstanbul Havalima’nın ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun, Ulaştırma Bakanlığı ile Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu arasındaki sözleşmeleri neden kamuoyuna açıklanmamaktadır?

İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara otoyolu işletmesi gerekli olan bakım ve risk yönetimini gösterememiş olduğu ortada iken verilen araç, yolcu ve finansman garantisi aynı koşullarda devam edecek midir? Otoyol ve havalimanı işletmecilerine herhangi bir cezai müeyyide uygulanacak mıdır?

İnsanların, uçaktan havalimanına gidemeyecek kadar, uçak içinde saatlerce mahsur kalmıştır. Uçaklar neden körük sistemine yanaşamamışlardır? Pistin karla kaplı olmasının ve karların temizlenmemesinin sorumluluğu kime aittir?

İstanbul Havalimanı’nın nihai ÇED raporunda hortum, aşırı yağışlar ve fırtınalar gibi risklere karşı hangi önlem ve değerlendirmeler yer almaktadır?”