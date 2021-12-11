CHP'li Salıcı'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması: Gönlümüzde Kılıçdaroğlu var

11 Aralık 2021 Cumartesi, 16:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik açıklamaları dikkat çekti.

Muğla’da, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlediği Dayanışma Gecesi’nde konuşan CHP'li Salıcı, “Adaylık konusunda son kararı liderlerin oluşturacağı masa belirleyecek. Bizim gönlümüzde Kemal Kılıçdaroğlu var" ifadelerini kullandı.

Salıcı şunları söyledi:

Ben, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün başıyım. Benim gönlümden, bu partinin Genel Başkanı, bizim liderimiz, aynı zamanda ittifakın kurucusu, devlet adamı, bu ülkeyi her türlü sıkıntı, kutuplaştırma, ötekileştirme çabasına rağmen bir arada tutan, devlet aklı ile bu partiyi yöneten ve Türkiye’nin önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu geçiyor. Eğer biz istediğimiz gibi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile yönetiliyor olsaydık, kimin Başbakan olacağı tartışma konusu olacak mıydı? Partinin genel başkanı doğrudan aynı zamanda başbakan olacaktı. Bugün başka bir süreç yürüyor. Ortaklarımızın görüşleri önemli, ittifakın nasıl şekilleneceği önemli, kendi içimizde birlik ve beraberlik içerisinde olmamız önemli. Onun için adaylık konusunda son kararı liderlerin oluşturacağı masa belirleyecek. Bizim gönlümüzde Kemal Kılıçdaroğlu var."

“BİRBİRİMİZİN FARKLILIKLARINA SAYGI DUYACAĞIZ”

"Biz ittifakın bir parçasıyız. İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti var, saygı duyuyoruz, beraber yürüyoruz ama bizim gönlümüzde 6 ok var arkadaşlar. Bu çok normal. Bundan daha doğal bir şey yok.

İYİ Parti kendi lider kadroları olan bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi de kendi lider kadroları olan bir siyasi parti. Asgari müştereklerle bir arada yürümeye kara verdiler ama bu bizim İYİ Partileşeceğimiz anlamına gelmiyor, İYİ Partililerin de Cumhuriyet Halk Partileşeceği anlamına gelmiyor.

Onların ayrı bir yolu var, saygı duyuyoruz. Bizim de ayrı biz yolumuz var, İYİ Partililerinde saygı duyduğunu görüyoruz. Bu mücadeleyi beraberce, Cumhur İttifakı’ndakilerin yaptığı gibi değil. MHP’lileşmeye çalışan bir Adalet ve Kalkınma Partisi gibi değil. Birbirimizin farklılıklarına, geçmiş siyasetine, siyasi geleneğine, birbirimizin genel başkanlarına ve kadrolarına saygı duyar bir şekilde götüreceğiz. Şimdiye kadar da böyle götürdük.”