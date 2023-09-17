CHP'li Sercan Çığgın, Ankara İl Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı: Önceliğimiz gençler

Yayınlanma: 17.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 03:00

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sercan Çığgın, partisinin 23 Eylül’deki kongresinde Ankara il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Adaylığına ilişkin konuşan Çığgın, “Ben sadece bir il başkanı adayı değilim. Ben bir zihniyet değişiminin ve bir anlayış dönüşümünün de adayıyım. Bizim gençleri önceleyen, onların siyasete katılımını ve sorunlarına çözüm önerisi bulan bir siyaset tarzı geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

CHP’nin Ankara il kongresinde il başkanlığına aday olduğunu açıklayan Çığgın, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı:

CHP’de Ankara gibi önemli bir il başkanlığına aday oldunuz. Parti içinde de daha önce farklı yerlerde görev almıştınız. Ankara’da parti içinde yetişen birinin il başkanı olmasının etkileri neler olur?

CHP üyeliği onurlu bir toplum görevidir. Hangi makamda, mevkide ya da parti içinde bir görevde olursanız olun, partimizin mütevazı bir üyesi olmanız bile başlı başına bir toplum hizmetidir. Parti içinde daha önce gençlik kolları Ankara il başkanlığı görevinde bulundum. Bu görevimden sonra yine ana kademede il başkan yardımcısı olarak dört dönem görev aldım. Bunun hemen ardından Çankaya Belediyesi meclis üyeliğinde yapılan önseçime girdim ve üyelerimizin teveccühüyle birinci çıkarak büyükşehir belediyesi ve Çankaya Belediyesi meclis üyesi oldum. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde başkanvekili olarak görev yaptım. Geldiğim bu tüm görevler sandıkla, seçilerek gelinmiş görevlerdi. Ve şimdi yol arkadaşlarımla birlikte yeni bir başarı hikâyesi için Ankara il başkanlığına aday oldum. Bizim partimiz sadece yönetimlerinde görev alınarak yer bulunan bir kurum değildir. Bizim partimizde aldığınız her bir görev okul niteliğindedir. Ondan dolayı ne kadar çok parti içinde görev almışsanız, okuldaki eğitimi de o derece fazla almışsınız demektir. Partinin örgütünü biliyor olmak, sokağını biliyor olmak, delegesini, üyesini biliyor olmak, partinin 100 yıldır geliştirdiği reflekslere sahip olmak ve bunları hissedebilmek önemli bir şey. Ankara’da daha yürekten daha cesur ve daha partimizin hissiyatını yansıtacak bu görevlerin il başkanlığında mutlaka olumlu katkısı olacaktır.

Siz il başkanı olarak neler yapmak istiyorsunuz?

Ben sadece bir il başkanı adayı değilim. Ben bir zihniyet değişiminin ve bir anlayış dönüşümünün de adayıyım. Çünkü artık ne Türkiye eski Türkiye ne Ankara eski Ankara. Kentimiz, nüfus artış hızı diğer büyükşehirlerin üzerinde seyreden altı milyon nüfusa dayanmış bir kent. Bunun bir buçuk milyondan fazlasının genç olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla bizim gençleri önceleyen, onların siyasete katılımını ve sorunlarına çözüm önerisi bulan bir siyaset tarzı geliştirmemiz gerekiyor. Ben bir kitapçık hazırladım. Bu kitapçıkta bizim en fazla önem verdiğimiz, acil eylem gerektiren işleri ayıkladık. Bunun en başında Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları geliyor. Değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün iki eserinden biri olan Cumhuriyetin başkenti Ankara’da, Atatürk’ün en büyük diğer eseri olan CHP’nin il başkanlığı olarak Cumhuriyetin 100. yılını hakkıyla kutlamamız gerekiyor. Çok ciddi bir hazırlık içerisindeyiz, bunun için şimdiden çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bir diğeri önümüze çok acil gelecek bir kurultay var. Kurultayların ev sahibi Ankara il başkanlığıdır. Genel merkezimiz şüphesiz kurultayla belirlenecektir ama tarihimizde hep kurultayda en önemli görevleri Ankara il başkanlığı alır. Hemen ardından bir yerel seçim hazırlığımız olacak. Biliyorsunuz önümüzdeki en büyük sınav yerel seçim, partimizin ve Türkiye’nin üzerindeki ölü toprağının kaldırılacağı bir başarı hikâyesinin Ankara, İstanbul örneğinde olduğu gibi yeniden yazılacağı bir seçim çalışmasına ihtiyacımız var. Türkiye’de beğeni düzeyi en yüksek belediye başkanlarından birisi Mansur Yavaş, İşte bu gibi elimizdeki fırsatları değerlendirerek artık yerel seçime çok ciddi bir hazırlık yapacağız.

Geride kalan seçimlerle ilgili bir eleştiriniz var mı ve önümüzdeki dönemde Ankara’da farklı olarak neler yapılabilir?

14 ve 28 Mayıs’taki seçimler maalesef istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Başka bir ifadeyle bu seçimlerde iktidara bu kadar yakınken istediğimiz başarıyı elde edemedik. Seçimlerin şüphesiz bir kazananı ve bir kaybedeni vardır. Biz kaybeden tarafında olduk. Ancak CHP, 100 yıllık bir partidir. Biz düştüğümüz yerden kalkmayı biliriz, biz örgüt partisiyiz, zor zamanların partisiyiz. Bu süreçte nerelerde hata yaptık, nereleri eksik bıraktık diyerek çok ciddi bir özeleştiri verip derhal yola koyulmamız lazım. Kaybedecek bir günümüz dahi yok. Çünkü yerel seçimlerin eli kulağında. Bu kısa sürede hem özeleştirimizi verip hem de seçmenlerimizin karşısına bu özeleştiriyi vermiş şekilde çıkarak Ankara’da Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ’ın haricinde Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Mamak gibi belediyelerimizi alacağımızı biliyoruz. Buraya dönük çalışmalar yapacağız.

Partideki değişim tartışmaları ve Özgür Özel’in genel başkan adaylığıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bizim partimiz 100 yıllık bir partidir. Dünyada 100’üncü yılına ulaşmış parti sayısı bir elin parmağını geçmez. Bu bir kurumsallık getirir, bu bir avantajdır. Bu partide İsmet İnönü ve Bülent Ecevit yarışmıştır. Geçmişimizde Erdal İnönü ile Deniz Baykal’ın yarışması vardır. Yine Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin yarışması olmuştur. Bizim kurultaylarımızdaki yarışma, bu rekabet partimize güç verir. Ondan dolayı partideki adaylıklar her biri başlı başına kıymetlidir ama biz öncelikle Ankara’ya yoğunlaşmış durumdayız.

‘EN BÜYÜK YEREL SEÇİM KAMPANYASI’

CHP’ye gençlik kollarından beri üye olduğunu vurgulayan Sercan Çığgın, Ankara’nın en büyük yerel seçim kampanyasını yapacaklarını söyledi. Çığgın, “Ankara’da daha büyük bir farkla kazanmak için çalışacağız. Çankaya’yı, Yenimahalle’yi, Elmadağ’ı koruyup, yeni belediyeler kazanıp Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde belediye meclis çoğunluğunu almak için uğraşacağız. Gençlerimiz daha fazla siyasetin içinde olsun, onların enerjisi büyüklerimizle buluşsun ve partimiz iktidar olsun diye adayım” dedi.