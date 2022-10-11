CHP'li Sertel'den Mehmet Ali Çelebi'ye sert tepki: Zavallı, gittiği yerde huzur bulamayacak

11 Ekim 2022 Salı, 18:01

Milletvekili seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrıldıktan sonra geçtiği Memleket Partisi’nden de istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye katıldı. Çelebi'nin AKP’ye geçişi sonrası Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) boşalan bir üyelik İYİ Parti’den yeniden AKP’ye geçti.

"KARARA ŞAŞIRMADIM"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirten Çelebi, “Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” dedi.

Kararını Twitter hesabından duyuran Çelebi’nin katılımıyla AKP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısı 287’ye yükseldi. Çelebi'nin AKP'ye geçişiyle ilgili Cumhuriyet'e konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, uzun bir süredir Çelebi ile görüşmediğini ve verdiği karara şaşırmadığını söyledi.

"VEFASIZ BİR KİŞİLİK"

Çelebi'nin İzmir halkına ihanet ettiğini belirten Sertel, "Halk ona milletvekilliği gibi önemli bir siyasi kariyer verdi ve milletvekili yaptı. Vefasız bir kişidir. Değerlendirilmeye alınmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin yaptığı açıklamada kullandığı "PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!" ifadeleri ile ilgili de konuşan Sertel, bu söyleme tepki göstererek "Osman Öcalan'ı TRT'ye kim çıkardı, terörle kim iç içe yaşadı ona baksın" dedi.

Çelebi'nin gittiği yerde huzur bulamayacağını söyleyen Sertel, aynı zamanda AKP'de huzursuzluk yaratacağını da söyledi.

"İHANETİNİN BEDELİNİ ELBET ÖDEYECEK"

Çelebi'nin ihanetinin bedelini ödeyeceğini aktaran Sertel, sözlerine şu şekilde son verdi:

"İçeriği olmayan, zavallı bir kişilik. İhanetin bedelini elbet ödeyecek. Bonservis gibi geziyorsa bir kişi, Erdoğan teklif götürmüş olabilir. Ucuza mâl olurlar. Milletvekilliğinden istifa etmeyecek. Kendi kişisel çıkarları dışında hiçbir şey düşünmüyor. Tepeden paraşütle inme insanlar... Bu ihaneti daha önce de gördük."