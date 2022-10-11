Mehmet Ali Çelebi'nin kararıyla RTÜK'ün boş koltuğu AKP'ye geçti

11 Ekim 2022 Salı, 12:36

CHP'den istifa eden daha sonra Memleket Partisi'ne katılan ve geçen aylarda Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı iddiaları siyaset gündeminde ses getirmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'ye katıldığını duyuran Çelebi, "Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SEÇİM YAZISINI GÖNDEREBİLİR"

Öte yandan Çelebi'nin 'Cumhur' kararı muhalefet tarafından sert tepkiyle karşılanırken RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da RTÜK'ün boş koltuğunun AKP'ye geçtiğini duyurdu.

"Vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliği; Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılımıyla İYİ Parti’den AK Partiye geçti" ifadelerini kullanan Taşçı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını “gönül rahatlığıyla” artık TBMM’ye gönderebilir!" dedi.