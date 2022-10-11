Mehmet Ali Çelebi'nin kararıyla RTÜK'ün boş koltuğu AKP'ye geçti
Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağını duyurmasından sonra RTÜK'ün üyelik dağılımında da dikkat çeken değişiklik yaşandı. RTÜK Üyesi Taşcı, "Boş olan RTÜK üyeliği Çelebi’nin AK Parti’ye katılımıyla İYİ Parti’den AK Partiye geçti" dedi.
CHP'den istifa eden daha sonra Memleket Partisi'ne katılan ve geçen aylarda Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı iddiaları siyaset gündeminde ses getirmişti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'ye katıldığını duyuran Çelebi, "Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.
"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SEÇİM YAZISINI GÖNDEREBİLİR"
Öte yandan Çelebi'nin 'Cumhur' kararı muhalefet tarafından sert tepkiyle karşılanırken RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da RTÜK'ün boş koltuğunun AKP'ye geçtiğini duyurdu.
"Vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliği; Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılımıyla İYİ Parti’den AK Partiye geçti" ifadelerini kullanan Taşçı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını “gönül rahatlığıyla” artık TBMM’ye gönderebilir!" dedi.
Vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliği; Mehmet Ali Çelebi’nin Ak Parti’ye katılımıyla İyi Parti’den Ak Partiye geçti.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) October 11, 2022
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını “gönül rahatlığıyla” artık TBMM’ye gönderebilir!
Video Haberler
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu
- Pegasus çalışanı hakkında karar çıktı
- Nezaketsiz tavır!
- Yurttaşa 'başörtüsü tartışması' soruldu