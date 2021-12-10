CHP'li Sümer, bütçe görüşmelerine konuştu

10 Aralık 2021 Cuma, 14:38

TBMM'de devam eden 2022 Bütçe Görüşmeleri'nde CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Orhan Sümer, Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada iktidara yüklenen Sümer, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında çıkan dezantektan yolsuzluğu iddialarını gündeme getirerek, "Ticaret Bakanlığı, yolsuzluk yuvasına dönmüş" dedi.

"TİCARETTEN ANLADIKLARI YANDAŞA İHALE VERMEK"

Orhan Sümer, “Ticaret Bakanlığı 2021 yılında 7 milyar liraya yaklaşan bütçesiyle ne yaptı? Yandaş şirketler üçer beşer kamu ihalesi alırken, rekabeti korumak yerine bu duruma seyirci kaldı, ihracatı arttırmak yerine, ithalatı destekledi. İthalat öyle bir noktaya geldi ki buğday, keşfedildiği Anadolu topraklarından değil yurt dışından ithal gelmeye başladı. küçük esnaf kan ağlıyor, şehirlerin kalbini, kültürünü oluşturan caddelerde dükkanlar ya kiralık ya satılık. İktidar görmezden geliyor. Ticaretten anladık tek şey yandaşa ihale vermek” diye konuştu.

"İNTİHAR EDEN HER ESNAFIN VEBALİ SARAY İKTİDARININDIR"

Orhan Sümer, “Kobilerin borçlarına erteleme gelmeli, esnafların ticarete devam edebilmesi için Bakanlık eliyle karşılıksız ve geri ödemesiz destekleme sağlanmalı diye defalarca uyardık, Ticaret Bakanlığı oralı bile olmadı. Meğer Bakanlık kendi Ticaretiyle Uğraşıyormuş. Kendi şirketinden Yine kendi Bakanı olduğu Bakanlığa Dezenfektan satanların kurdukları kirli ticari ilişkiyi AKP iktidarıyla gördük. Yıllarca çalıştırdıkları dükkanları iflas ettiği, ticari hayatları sona erdiği için intihar eden onlarca esnafımızın vebali Ticaret Bakanlığının ve AKP’nin Saray İktidarının sırtındadır” ifadelerini kullandı.

"TİCARET BAKANLIĞI YOLSUZLUK YUVASINA DÖNÜŞMÜŞ"

Bakanlığın harcamalarını gündeme getiren Orhan Sümer, şunları söyledi:

“Ticaret Bakanlığının Sayıştay Raporlarına Baktığımız zaman da ne yazık ki birçok usulsüzlük tespit edildiğini görüyoruz. Kamu İhale Kanununun ihlal edildiğini, 5 ihalenin yandaş şirketlere usulsüzce verilerek tam 3 Milyon 137 Bin lira ödendiğini, İhracatçılar Meclisi hesabından 45 Milyon Lira harcandığını, bu harcamanın da Bakanlık hesabında olmadığını, sadece konaklama giderine 1 Milyon 380 bin lira ödendiğini, Bakanlık Makamının mal ve hizmet alımları için tam 3 Milyon 760 bin lira ödendiğini, bütün bu harcamaların usulsüz olduğunu Sayıştay Raporları ortaya çıkartmıştır.”

"TÜİK, HAYÂL KURUMU"

Orhan Sümer “İktidar, ihracatımız artıyor, dövizin yükselmesi önemli değil, ekonomi şahlanıyor, TÜİK rakamlarına göre büyüyoruz, diyor. Oysa hepsinin yalan, TÜİK’in de Sarayın sözcüsü olduğunu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜİK ziyareti sonrasında tüm Türkiye görmüştür. Enflasyonu düşük, Gelişmişlik seviyesini yüksek, Ticareti artan tablolarla gösteren, TÜİK’in açıkladığı hiçbir verinin inandırıcılığı kalmamıştır. Kurumun artık AKP’nin hayâllerini satmaktan başka bir görevi yoktur” dedi.

"BİR KİŞİ HER KONUŞTUĞUNDA 84 MİLYON FAKİRLEŞİYOR"

"AKP İktidarının ülkemizi sürüklediği ekonomik krizden en çok ticaretle uğraşan kesim etkilenmektedir" diyen Sümer, şunları söyledi:

“Öyle ki birçok sektör ne yapacağını şaşırmış durumda, Ticaretini askıya almış piyasaların normale dönmesini bekliyor. Türkiye’de o kadar güvensiz bir ortam yaratıldı ki, Ekonominin kitabını yazdığını ifade edenler, ne zaman konuşmaya başlasa ülke olarak daha da fakirleşiyoruz. Ne Türkiye ne de milletimiz bu basiretsiz yönetimi hak etmiyor."

"RANTIN TALANIN YANDAŞIN SON BÜTÇESİ OLACAK"

Orhan Sümer, “Meclise sunulduğu günden bugüne yükselen döviz kuru nedeniyle 45 Milyar lirası eriyip giden bu bütçe; Halkın değil Saray ve Yandaşlarınındır. Ucuzluğu ile meşhur zincir marketlerde dahi zam üzerine zammın geldiği, 3 üncü Dünya ülkelerinde olduğu gibi her köşe başında fakirlik kuyruklarının oluştuğu, Taneyle Zeytinin, Bardakla Yağın, "Yarım Simidin satılmaya başladığı, Öğretmenlerin atanamadığı, Çiftçinin ekemediği, Asgari ücretlinin açlığa terk edildiği, Emeklinin, EYT’linin, Memurun derdine sırt çevrildiği; Bu düzeni yaratan AKP İktidarının, yaptığı son bütçe olmasını diliyor, sarayların değil sokakların talebine cevap verip, derhal seçim kararı alınması gerektiğini hatırlatıyor, rantın ve talanın bütçesine hayır diyorum" ifadelerini kullandı.