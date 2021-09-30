CHP Milletvekili Kani Beko, Göztepe stadı için AKP'ye seslendi

30 Eylül 2021 Perşembe, 11:41

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Göztepe Spor Kulübü'nün pandemi döneminde kulüp gelirleri ve tribün hasılatında yaşadığı düşüşe dikkat çekerek, Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın mağaza ve dükkan bölümlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübe devredilmesi için talepte bulundu.

Açıklamalarını sosyal medya hesabından yayınlayan Beko, Göztepe taraftarı olan AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya da sürece ilişkin adımların atılması yönünde bir çağrı yaptı.

Beko'nun açıklamaları şu şekilde:

"Göztepe camiası, taraftar, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın futbol sahası, tribünler ve soyunma odaları ile idari bölümler dışındaki mağaza, dükkan vb. bölümlerinin Bakanlık tarafından kulübe devredilmesini istiyor.

Ticari gelirlerin ve tribün hasılatının düştüğü pandemi koşullarında, üstelik yayıncı kuruluşun tek taraflı indirime gittiği koşullarda mağaza ve dükkanların üçüncü kişilere kiralanarak gelir elde edilmesi şart.

Koyu Göztepe taraftarı olan AK Parti İzmir milletvekili Atilla Kaya acaba konuya hassasiyetle yaklaşarak pandemi koşullarında geliri oldukça azalan kulüplerden olan Göztepe'mizin gelir kaynaklarını artırmaya yönelik bu beklentiye yönelik çabucak adım atar mı?"