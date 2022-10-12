CHP’li Torun'dan Süleyman Soylu'ya: 'Fotoromanlık yetmedi, film çekmeye mi başladın?'

12 Ekim 2022 Çarşamba, 13:48

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "ihaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alınan Kuşadası Belediyesi’nin 6 personeli ve 2 şirket yetkilisi geçen günlerde adliyeye sevk edildi.

'ALGI OPERASYONU' VURGUSU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) şüphelilerin adliyeye gönderilme görüntülerini drone'la çekerek, sosyal medyada teşhir etmesine tepki gösteren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Kuşadası Belediyesi’ne yönelik algı operasyonu yürütüldüğünü aktardı.

‘FOTOROMANLIK YETMEDİ; ŞİMDİ DE FİLM ÇEKMEYE Mİ BAŞLADIN?’

Torun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Beş ay önce görevden uzaklaştırılan kişileri baskınla gözaltına almak, daha suçları kanıtlanmadan kamera kaydına alıp teşhir etmek ve bunun üzerinden belediyemizi karalamaya çalışmak çürümüşlüğün göstergesidir” ifadelerini kullandı.

CHP'li Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Bunu yapanlara sormak istiyoruz: Film çekme talimatını fotoroman Süleyman’dan mı aldınız? İçişleri Bakanlığı koltuğuna yakışmayan Süleyman Soylu’ya soruyoruz: Fotoromanlık yetmedi; şimdi de film çekmeye mi başladın?” diye sordu.

‘İTİBAR SUİKASTI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

CHP’li Torun, 2022’in Ocak ayında başlatılan bir ihale soruşturması kapsamında Mayıs 2022’de 6 belediye çalışanının görevden uzaklaştırıldığını, Kuşadası Belediyesi tarafından gerekli tüm belge ve bilgilerin yetkili mercilere teslim edildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Ancak aradan 5 ay geçtikten sonra 6 çalışan şafak vakti polis operasyonuyla evlerinde gözaltına alındı. Bu da yetmedi, şüpheliler elleri kelepçeli sıraya dizildi ve adliyeye götürülme süreçleri drone kameralarla kayda alındı. Bu kayıt daha sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ardından bu çalışanlardan 2’si serbest bırakıldı, 4’ü tutuklu yargılanacak. Ancak AKP ilçe başkanı, daha adliye işlemleri devam ederken tüm şüphelilerin tutuklandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Bu nasıl bir aymazlıktır? Kuşadası Belediyemize yönelik, bir algı operasyonu ve itibar suikastı ile karşı karşıyayız.”

'MASUMİYET KARİNESİNİN İHLALİ'

Adresi belli olan kişilerin, belediye ile ilişiği kesildikten 5 ay sonra baskınla gözaltına almanın, daha suçu kanıtlanmamış insanları kamera kaydına alarak yüzleri açık şekilde teşhir etmenin ve bunun üzerinden CHP’li belediyeyi karalamaya çalışmanın çürümüşlüğün göstergesi olduğunu ifade eden Torun, bu durumun aynı zamanda masumiyet karinesinin de ihlali olduğunu söyledi.

‘BELEDİYELERİMİZE SALDIRARAK O KOLTUKTAKİ ÖMRÜNÜ UZATAMAZSIN’

Yaşanan olaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da tepki gösteren Torun, şu ifadelere yer verdi:

“Bunu yapanlara sormak istiyoruz: Film çekme talimatını fotoroman Süleyman’dan mı aldınız? İçişleri Bakanlığı koltuğuna yakışmayan Süleyman Soylu’ya soruyoruz: Fotoromanlık yetmedi şimdi de film çekmeye mi başladın? Senaryo yazmaya, kurguculuk yapmaya mı heves ettin? Unutma: Belediyelerimize saldırarak o koltuktaki ömrünü uzatamazsın. Bu yapılanlar, çok kısa bir süre sonra birer utanç vesikası olarak tarihteki yerini alacaktır. Bu iktidarın algı operasyonları da karalama kampanyaları da bize sökmez. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Hiçbir belediye başkanımıza bir santim geri adım attıramayacaksınız.”