CHP'li Uğur Bayraktutan: Şavşat katliamı araştırılmalıdır
CHP'li Uğur Bayraktutan, 1979 yılında beş kişinin yaşamını yitirdiği “Şavşat katliamı”nı TBMM gündemine taşıdı.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 23 Temmuz 1979’da beş kişinin katledildiği, onlarca yurttaşın yaralandığı ve devlet kayıtlarında “hiç yaşanmamış” sayılan “Şavşat katliamı”nı 43 yıl sonra Meclis gündemine taşıdı.
Bayraktutan, katliamın araştırılmasını istedi. Bayraktutan, önergesinde, 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde sıkıyönetim uygulamalarına karşı Artvin Şavşat’ta 23 Temmuz 1979’da miting yapıldığını anımsattı.
“Sıkıyönetim bulunmayan bir şehirde, sorunsuz geçen mitingin ardından dağılan halkın üzerine ateş açılmış, saldırı sonucu beş kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştır” diyen Bayraktutan, aradan geçen 43 yılda hiçbir soruşturma, kovuşturma yapılmadığını söyledi.
Konuya ilişkin yapılan bir bilgi edinme başvurusuna Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Olay hakkında komutanlığımız arşivinde herhangi bir bilgiye ulaşılamadı” yanıtı verildiğini aktaran Bayraktutan, “Şavşat mitinginde yaşanan olayların araştırılması ve sorumluların tespit edilerek gerekli işlemlerin başlatılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu açılmasını arz ederim” ifadelerini kullandı.
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