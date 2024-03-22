CHP'li Ulaş Karasu Bakan Uraloğlu'nu ‘Kozmik odalara teröristleri soktunuz’ diye uyarmıştı: Siber operasyonların ardından istifa çağrısı!

CHP'li Karasu 'kozmik odalara teröristleri soktunuz' şeklinde yaptığı uyarıyı hatırlatarak Bakan Uraloğlu'na "Biraz utanma duygusu varsa bu işin sorumluluğunu alır istifa edersin" diye seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 22:08
CHP'li Ulaş Karasu Bakan Uraloğlu'nu ‘Kozmik odalara teröristleri soktunuz’ diye uyarmıştı: Siber operasyonların ardından istifa çağrısı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden 10 ilde yurttaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan dolandırıcılara karşı “SİBERGÖZ-29” operasyonları başlatıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, geçen sene siber dolandırıcılara ilişkin yaptığı açıklamalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu uyararak, “Daha önce devletin kozmik odalarına teröristleri soktunuz, sonra helallik istediniz. Şimdi de bu korkunç durumu sadece izlemekle yetiniyorsunuz. Uyumayın, bu aymazlığın hesabını mutlaka sorun. Önlem alın” ifadelerini kullanmıştı.

“200 LİRAYA SATILIYOR”

Siber dolandırıcıların kişisel bilgilere erişebildiğini ama hükümetin sadece izlediğini dile getiren Karasu, şunları söyledi:

“E-Devlet’teki milyonlarca vatandaşımızın kişisel verileri telefon uygulamaları üzerinden satılıyor. Bu bir iddia değil gerçek. Dolandırıcılar bunu fütursuzca yapıyor. Telegram’da 200 lirayı ödeyen bir kişi, istediği her kişinin devlet sisteminde kayıt altında tutulan, yani e-Devlet, e-Nabız üzerindeki kişisel verilerine rahatça ulaşabiliyor. Soy ağacı, adres, GSM numarası, sağlık verileri, araç plakası gibi özel bilgilerine erişebiliyor. Kötü niyetli birinin elinde, hepiniz her türlü hırsızlık, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık suçundan mağdur olabilirsiniz. Rahatlıkla adınız kullanarak bankacılık suçları da işlenebilir. ‘Böyle bir şey olmaz’ diyorsanız Sayın Bakan, isterseniz sizin bilgilerinize de öğrenebilirim. Daha önce devletin kozmik odalarına teröristleri soktunuz, sonra helallik istediniz. Şimdi de bu korkunç durumu sadece izlemekle yetiniyorsunuz. Uyumayın, bu aymazlığın hesabını sorun Sayın Bakan.”

“HER ŞEYİNİZ YALAN!” 

CHP’li Karasu, siber dolandırıcılara ilişkin başlatılan operasyonların ardından Bakan Uraloğlu’nu istifaya çağırdı.

Karasu, “Bunları söyledik, siz geçiştirdiniz. Her şeyiniz yalan! Orada burada miting yapıp oy devşirmen için değil, vatandaşın kimlik bilgilerini, kişisel verilerini korumak için bakansın! Biraz utanma duygusu varsa bu işin sorumluluğunu alır istifa edersin” ifadelerini kullandı.


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