CHP'li Yankı Bağcıoğlu sordu: FETÖ dosyaları rafa mı kalktı?

Yayınlanma: 15.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 15.02.2024 - 07:15

Danıştay 5. Dairesi’nin FETÖ üyeliğinden ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararının ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaptığı itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda gündeme alınmadığı iddia edildi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, yeni yayımlanan videosunda “diriliş” mesajı verdi. Son kitabının kapağında ise 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesindeki Sızıntı dergisi kapağındakine benzer “açılan kapı” ve “ışık” figürleri yer aldı.

Emekli Tümamiral ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, FETÖ ile mücadelenin hiçbir zaman istenilen seviyeye gelemediğini, bugün itibarıyla da eskisinden kötü bir hal aldığını söyledi. Bağcıoğlu, “FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yoğunlaşan iktidar, FETÖ’nün siyasi ayağını vurdumduymazlığa bırakmış, örgütün renklenmesine göz yumulmuştur” dedi.

İKTİDARA SESLENDİ

251 şehidin sorumlusu bu örgüt ile mücadelenin son FETÖ mensubu tespit edilip hakkında yasal işlem yapılana kadar sürmesi gerektiğini belirten Bağcıoğlu, “Buna karşın TSK’de FETÖ ile mücadele eden komutanların, subayların birer birer tasfiye edilirken akabinde mahkemelerden ihraç edilen FETÖ iltisaklı askerler mesleğe tekrar dönmeye başladı” dedi.

Danıştay hakkındaki iddianın çok önemli olduğunu söyleyen Bağcıoğlu şöyle devam etti: “Buradan iktidara sormak istiyoruz: Aynı delikten ikinci defa sokulmak mı istiyorsunuz? FETÖ işi bitti mi? Operasyon görecek FETÖ mensuplarının dosyaları rafa mı kalktı, FETÖ ile mücadele eden uzmanlaşmış MİT, TSK, yargı ve emniyet mensuplarının işlerinden el çektirildiği iddiaları doğru mu, yoksa FETÖ ile helalleşiliyor mu?”