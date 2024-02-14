Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı!
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Y.A.'yı ikametinde gözaltına aldı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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