Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı!

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:44
Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı!
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Y.A.'yı ikametinde gözaltına aldı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


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