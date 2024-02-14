Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:44

Güncelleme: 14.02.2024 - 15:44

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Y.A.'yı ikametinde gözaltına aldı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.